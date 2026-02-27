Prostovoljci so gonilna sila nevladnega sektorja

Na svetovni dan nevladnih organizacij Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) začenja kampanjo #NeVidnO, s katero opozarja na pogosto spregledan, a ključen prispevek več kot 27.373 nevladnih organizacij v Sloveniji, ki večinoma temeljijo na prostovoljstvu. Nevladne organizacije so prisotne v vseh slovenskih krajih in zagotavljajo številne socialne, humanitarne, izobraževalne, športne in kulturne storitve, pogosto tam, kjer država sama ne zmore.

Celoten nevladniški servis brez entuziazma prostovoljcev ne bi mogel delovati. Leta 2024 so ustvarile več kot 1,4 milijarde evrov prihodkov, od tega je bilo 648 milijonov evrov javnih sredstev, skoraj polovica organizacij pa sploh ne prejema javnega denarja. Sektor se sooča s pomanjkanjem kadra, potrebo po pomladitvi ter izzivi na področju inovacij in digitalnega prehoda.