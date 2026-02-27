  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Prostovoljci so gonilna sila nevladnega sektorja

    Več kot 200.000 prostovoljcev je leta 2024 opravilo organizirano delo v vrednosti 84,97 milijona evrov.
    Nevladniki se pogosto izkažejo prav takrat, ko je težko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Nevladniki se pogosto izkažejo prav takrat, ko je težko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andreja Žibret
    27. 2. 2026 | 06:00
    6:59
    A+A-

    Na svetovni dan nevladnih organizacij Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) začenja kampanjo #NeVidnO, s katero opozarja na pogosto spregledan, a ključen prispevek več kot 27.373 nevladnih organizacij v Sloveniji, ki večinoma temeljijo na prostovoljstvu. Nevladne organizacije so prisotne v vseh slovenskih krajih in zagotavljajo številne socialne, humanitarne, izobraževalne, športne in kulturne storitve, pogosto tam, kjer država sama ne zmore.
    Celoten nevladniški servis brez entuziazma prostovoljcev ne bi mogel delovati. Leta 2024 so ustvarile več kot 1,4 milijarde evrov prihodkov, od tega je bilo 648 milijonov evrov javnih sredstev, skoraj polovica organizacij pa sploh ne prejema javnega denarja. Sektor se sooča s pomanjkanjem kadra, potrebo po pomladitvi ter izzivi na področju inovacij in digitalnega prehoda.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ob 80-letnici Zdusa

    Upokojenci pogosto obravnavani kot volilna baza, ne enakovreden sogovornik

    Sporočilo ostaja isto: solidarnost ni samoumevna, pravice niso podarjene in upokojenec mora ostati slišan, pravi Zdenka Jan.
    Andreja Žibret 2. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Novela zakona o socialnem varstvu

    Več izbire, več samostojnosti – konec zgodb o deložacijah ljudi z oviranostjo?

    Nevladne organizacije pričakujejo, da bodo poslanci jutri podprli novelo zakona o socialnem varstvu.
    Andreja Žibret 17. 12. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Festival Igraj se z mano

    Ko inkluzija ni le pogovorna tema, temveč tudi dogajanje

    V okviru festivala Igraj se z mano bodo predstavili tudi orodje, ki bo šolam v pomoč pri gradnji vključujoče šolske kulture.
    Andreja Žibret 27. 5. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni razpis

    Demenca, eden največjih izzivov družbe: milijoni evrov za znanje in inovacije

    Za krepitev kompetenc za obvladovanje demence bo namenjenih 2,7 milijona evrov, od tega 1,7 milijona evropskih sredstev.
    Andreja Žibret 21. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Starejši za starejše

    Starejši za starejše: prostovoljci, ki potrkajo na vrata osamljenosti

    Prizadevajo si, da bi v zakonu o dolgotrajni oskrbi sistemsko prepoznali vlogo prostovoljcev Zdusa.
    Andreja Žibret 16. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad odvisnimi od pomoči

    Nasilja ti ni treba prenašati – tudi če potrebuješ pomoč drugega

    Nujna so izboljšanje prepoznave nasilja, ozaveščanje in spodbujanje iskanja pomoči, so menili razpravljavci na posvetu NSIOS.
    Andreja Žibret 4. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prva obeležitev

    Dan inkluzije: »To je duh vključujoče družbe«

    Prvi marec je za dan, katerega glavni namen je uresničevanje poslanstva vključujoče družbe za vse, vlada razglasila 29. novembra lani.
    Andreja Žibret 1. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Generacija+
    Težave s financiranjem:

    Zifs, ki pomaga najtežjim invalidom, brez denarja

    Ta mesec bodo od Fiha prejeli samo 222 evrov za osem sodelavcev in vse stroške.
    Andreja Žibret 27. 6. 2022 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    InPlaninci gredo na Matajur

    Gore ne ločujejo, temveč združujejo

    InPlaninci gredo na Matajur, pričakujejo najmanj sto udeležencev, invalidov in neinvalidov.
    Andreja Žibret 5. 7. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    My Voice, My Choice

    Iz Bruslja sporočili svojo odločitev glede pobude o splavu

    Evropska komisija je dala v svoji odločitvi državam članicam jasne usmeritve, da lahko za potrebe varnega in dostopnega splava uporabijo obstoječi mehanizem.
    Anja Intihar, Peter Žerjavič 26. 2. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    JB Restavracija

    Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

    Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
    Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
    25. 2. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    nevladne organizacijeprostovoljstvonevladni sektorCenter nevladnih organizacij Slovenije

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Tretji zaporedni poraz

    Jezerniki in Luka Dončić so ostali brez podaljška desetinko sekunde pred koncem

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA v Phoenixu doživeli še tretji zaporedni poraz. Slovenski as je dosegel 41 točk
    27. 2. 2026 | 07:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spopad

    Pakistan napadel Afganistan in razglasil odprto vojno proti talibom

    Po navedbah pakistanskih oblasti je bilo v napadih ubitih 133 talibskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, so skladišča orožja in vojaški objekti.
    27. 2. 2026 | 07:04
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nigellin piščanec s 40 stroki česna

    Sočen piščanec po receptu Nigelle Lawson, počasi pečen s česnom in timijanom – okus te preproste jedi je prefinjeno nežen in nekoliko sladkast.
    Alenka Kociper 27. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    Milimetri, ki odločajo o kolenu

    Sodobna ortopedija pri poškodbah kolena temelji na anatomiji, biomehaniki in natančni izbiri kirurške tehnike, pravi Samo Novak.
    Blaž Kondža 27. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Srednjeveška vasica Šmartno

    Romantično orlovsko gnezdo Goriških brd

    Pogovarjali smo se z ljudmi, ki v Šmartnem ustvarjajo središče trajnostnega turizma svetovno znane vinorodne regije.
    27. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Nigellin piščanec s 40 stroki česna

    Sočen piščanec po receptu Nigelle Lawson, počasi pečen s česnom in timijanom – okus te preproste jedi je prefinjeno nežen in nekoliko sladkast.
    Alenka Kociper 27. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Ortopedija

    Milimetri, ki odločajo o kolenu

    Sodobna ortopedija pri poškodbah kolena temelji na anatomiji, biomehaniki in natančni izbiri kirurške tehnike, pravi Samo Novak.
    Blaž Kondža 27. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Srednjeveška vasica Šmartno

    Romantično orlovsko gnezdo Goriških brd

    Pogovarjali smo se z ljudmi, ki v Šmartnem ustvarjajo središče trajnostnega turizma svetovno znane vinorodne regije.
    27. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Je to priložnost za številna slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo