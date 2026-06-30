»Prostovoljna izginotja« mladoletnih migrantov brez spremstva

Lansko leto so v Sloveniji obravnavali 25 sumov storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, predlani pa skoraj dvakrat več.
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Otroci se pogosto skrivajo po gozdovih in jih oblasti ne odkrijejo, zato je lahko statistika mladoletnih migrantov brez spremstva pomanjkljiva. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Na postaji na območju Postojne, za katero vedo tudi domačini, ustavljajo avtomobili in kombiji, vanje sedajo otroci, ki so prebežali iz vojnih ali gospodarsko šibkih okolij in odšli s trebuhom za kruhom. Starši so otrokom namesto igre z žogo tokrat naročili, naj se igrajo drugačno »igro«. Igra ali, kot pravijo sami game, je težka pot od izvorne države, po kopnem in morju, peš in s tovornjaki, čez Balkan, do Slovenije in še naprej. Otroci igro igrajo enkrat, dvakrat, trikrat ... Četrtič jim morda uspe.
Mladoletnike brez spremstva, ki jih zajamejo na slovenski meji, pripeljejo v nastanitveni center za mladoletnike brez spremstva v Postojni, kjer se otroci lahko najejo, stuširajo, naspijo in dobijo sveža oblačila. Marsikdo se zaveda, da bodo prej ali slej »izginili«, a so naše institucije ...
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