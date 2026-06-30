»Prostovoljna izginotja« mladoletnih migrantov brez spremstva

Lansko leto so v Sloveniji obravnavali 25 sumov storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, predlani pa skoraj dvakrat več.

Na postaji na območju Postojne, za katero vedo tudi domačini, ustavljajo avtomobili in kombiji, vanje sedajo otroci, ki so prebežali iz vojnih ali gospodarsko šibkih okolij in odšli s trebuhom za kruhom. Starši so otrokom namesto igre z žogo tokrat naročili, naj se igrajo drugačno »igro«. Igra ali, kot pravijo sami game, je težka pot od izvorne države, po kopnem in morju, peš in s tovornjaki, čez Balkan, do Slovenije in še naprej. Otroci igro igrajo enkrat, dvakrat, trikrat ... Četrtič jim morda uspe. Mladoletnike brez spremstva, ki jih zajamejo na slovenski meji, pripeljejo v nastanitveni center za mladoletnike brez spremstva v Postojni, kjer se otroci lahko najejo, stuširajo, naspijo in dobijo sveža oblačila. Marsikdo se zaveda, da bodo prej ali slej »izginili«, a so naše institucije ...