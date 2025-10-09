Prostovoljni šoferji največ voženj opravijo do bolnišnic

V nadaljevanju preberite:

Sto pet prostovoljnih šoferjev ali prostoferjev se je danes zbralo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. V projektu, ki ga koordinira zavod Zlata mreža, prostovoljci prevažajo starejše, ki ne morejo ali zmorejo na javni prevoz, hkrati pa nimajo nikogar, ki bi jih odpeljal v bolnišnico, lekarno, pošto, banko, tudi trgovino … Skupno iz 113 vključenih občin prihaja več kot 1200 prostoferjev, ki so pomagali že več kot 17.000 uporabnikom.

Na Vransko je prišel tudi Danijel Žnidar, prostofer iz občine Brda. Tri leta že vozi, na leto naredi okoli 4000 kilometrov. »Največ vozimo v Ljubljano na onkologijo, v Valdoltro, Izolo, tudi na Golnik. Večinoma gre za starejše ženske, običajno vdove. Imajo otroke, ampak ti so šli od doma, ali v tujino ali v Ljubljano. Če bi jih otroci vozili, bi morali za to vzeti dopust, da bi se pripeljali v Brda,« je razložil Žnidar. Dodal je, da vsak človek lahko pomaga sočloveku. »Odločil sem se za krvodajalstvo, kmalu bom že stotič dal kri, in za prostoferje. Nekaj lahko daš družbi, okolju, v katerem živiš. Prej sem bil na prometni policiji in smo se veliko prevozili z avtom. V krvi ti je, da voziš.« Med dolgimi prevozi do Ljubljane in nazaj se spletejo tudi prijateljske vezi. »Včasih rečejo gospe, a smo že v Razdrtem? Ja, jim rečem, če se ne bi pogovarjali, bi bili še vedno v Ljubljani.«