  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Prostovoljni šoferji največ voženj opravijo do bolnišnic

    V AMZS centru varne vožnje na Vranskem se je srečalo več kot sto prostoferjev, ki starejše vozijo po različnih opravkih.
    Na Vranskem se je danes zbralo 105 prostoferjev, prostofoljnih šoferjev, ki so opravili največ voženj ali jih je občina, v kateri opravljajo prevoze, predlagala za naziv najprostoferja. FOTO: Damjan Končar
    Galerija
    Na Vranskem se je danes zbralo 105 prostoferjev, prostofoljnih šoferjev, ki so opravili največ voženj ali jih je občina, v kateri opravljajo prevoze, predlagala za naziv najprostoferja. FOTO: Damjan Končar
    Špela Kuralt
    9. 10. 2025 | 17:24
    9. 10. 2025 | 17:24
    5:23
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Sto pet prostovoljnih šoferjev ali prostoferjev se je danes zbralo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. V projektu, ki ga koordinira zavod Zlata mreža, prostovoljci prevažajo starejše, ki ne morejo ali zmorejo na javni prevoz, hkrati pa nimajo nikogar, ki bi jih odpeljal v bolnišnico, lekarno, pošto, banko, tudi trgovino … Skupno iz 113 vključenih občin prihaja več kot 1200 prostoferjev, ki so pomagali že več kot 17.000 uporabnikom.

    Na Vransko je prišel tudi Danijel Žnidar, prostofer iz občine Brda. Tri leta že vozi, na leto naredi okoli 4000 kilometrov. »Največ vozimo v Ljubljano na onkologijo, v Valdoltro, Izolo, tudi na Golnik. Večinoma gre za starejše ženske, običajno vdove. Imajo otroke, ampak ti so šli od doma, ali v tujino ali v Ljubljano. Če bi jih otroci vozili, bi morali za to vzeti dopust, da bi se pripeljali v Brda,« je razložil Žnidar. Dodal je, da vsak človek lahko pomaga sočloveku. »Odločil sem se za krvodajalstvo, kmalu bom že stotič dal kri, in za prostoferje. Nekaj lahko daš družbi, okolju, v katerem živiš. Prej sem bil na prometni policiji in smo se veliko prevozili z avtom. V krvi ti je, da voziš.« Med dolgimi prevozi do Ljubljane in nazaj se spletejo tudi prijateljske vezi. »Včasih rečejo gospe, a smo že v Razdrtem? Ja, jim rečem, če se ne bi pogovarjali, bi bili še vedno v Ljubljani.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Podpora mladim

    Začelo se je glasovanje za nagrado skupnosti za Social Impact Award 2025

    Javnost bo lahko glasovala za več kot deset ekip mladih inovatorjev, ki so poleti razvili podjetniške ideje z družbenim in okoljskim vplivom.
    16. 9. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prostovoljstvo

    Reševanje življenj, sajenje dreves, dostava hrane, sprehod s sovaščanko …

    Med nagrajenci je tudi novinar Delove Sobotne priloge Aljaž Vrabec, ki je za intervju s kirurgom Tomom Potokarjem prejel posebno priznanje.
    Anja Intihar 20. 5. 2025 | 14:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Generacija+
    Mladi prostovoljci digitalno izobražujejo starejše

    Kdor postane prostovoljec, to tudi ostane

    Razvili so orodja, ki so v pomoč mladim, ko izobražujejo starejše.
    Simona Fajfar 13. 11. 2024 | 11:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Gasilci in drugi prostovoljci

    Prostovoljci letno opravijo več kot sedem milijonov ur dela

    V prostovoljstvu je gasilstvo najbolj množično, največ evidentiranih ur pa je opravljenih v socialnih dejavnostih. Upajo na več posluha za mentorstva.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2022 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    Putinova paranoja menda vzrok za etnično čiščenje med ruskimi vohuni

    Analiza CEPA kaže, da Putin sistematično rusificira obveščevalne službe. Ta poteza, ki jo poganja paranoja, prekinja sovjetsko tradicijo.
    8. 10. 2025 | 18:52
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    ProstoferprometstarejšiAMZSprostovoljstvoVranskoprostovoljci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet izglasoval veto na novelo zakona o vrtcih

    Večina svetnikov je izrazila nasprotovanje ukinitvi fleksibilnega normativa.
    9. 10. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostofer

    Prostovoljni šoferji največ voženj opravijo do bolnišnic

    V AMZS centru varne vožnje na Vranskem se je srečalo več kot sto prostoferjev, ki starejše vozijo po različnih opravkih.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

    Dogovor med Izraelom in Hamasom je podprla celotna mednarodna skupnost.
    Boštjan Videmšek 9. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Azerbajdžan

    Putin le priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

    Priznal je, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali nekaj metrov od letala.
    9. 10. 2025 | 16:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Alpe

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    9. 10. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Po dveh letih groze je zelo težko verjeti v mir

    Dogovor med Izraelom in Hamasom je podprla celotna mednarodna skupnost.
    Boštjan Videmšek 9. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Azerbajdžan

    Putin le priznal vpletenost Rusije v strmoglavljenje azerbajdžanskega letala

    Priznal je, da je Rusija na dan incidenta izstrelila dve raketi za uničenje ukrajinskih dronov, ki sta eksplodirali nekaj metrov od letala.
    9. 10. 2025 | 16:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Alpe

    Državljan ZDA umrl na poti na Triglav

    Pohodnik je z zelo zahtevne planinske poti čez Plemenice zdrsnil v globino.
    9. 10. 2025 | 16:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo