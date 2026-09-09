Protest proti novemu sodelovanju z Izraelom

Ob današnjem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani se je pred poslopjem na Dimičevi ulici zbrala množica protestnikov, ki zahtevajo prekinitev diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Protesta so udeležujejo tudi nekatere vidne osebnosti iz sveta politike, družbe in kulture.

Protestni shod pod naslovom Ne genocidnemu veleposlaništvu, ki ga organizira društvo Iskra in Gibanje za pravice Palestincev, se je začel na Dimičevi ulici pred Gospodarsko zbornico Slovenije, v bližini stavbe, kjer so pred tem danes popoldan odprli izraelsko veleposlaništvo. Odprtja sta se udeležila tudi zunanja ministra Slovenije in Izraela, Tone Kajzer in Gideon Sar.

Protestniki med drugim vzklikajo Svoboda Palestini, naj gori Izrael, naj gori Nato pakt ter Izrael bombardira, Nato financira.

Gibanje za pravice Palestincev je že pred dvema tednoma na vlado naslovilo javni poziv proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, ki ga je podpisalo 41 organizacij in 310 posameznikov in posameznic.

Protest pred izraelskim veleposlaništvom v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Udeleženci protesta so sicer med drugim poudarili, da Izrael v Gazi izvaja genocid, ki je terjal že preko 100.000 palestinskih življenj, in sistematično uničuje domove, bolnišnice in drugo civilno infrastrukturo.

Protest pred izraelskim veleposlaništvom v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Dodali so, da Izraelu to omogočajo države Zahoda, ki letno vanj prekanalizirajo več milijard evrov - med njimi tudi Slovenija. Zavzeli so se za prekinitev vsakršnega diplomatskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom.

Protest pred izraelskim veleposlaništvom v Ljubljani. FOTO: Blaž Samec

Zunanji minister Kajzer se je medtem danes ob obisku izraelskega kolega zavezal h krepitvi odnosov, sodelovanja in povezav med državama na različnih področjih, od gospodarstva do obrambe, turizma in študijskih izmenjav.