Protestniki pred ameriško ambasado vzklikali »Naj gorijo ZDA!« (FOTO)

V četrtek ob 17. uri so se na ploščadi pred Moderno galerijo v Ljubljani zbrali protestniki, ki nasprotujejo ZDA in ameriškem uvojaškem napadu na Venezuelo, v katerem so ugrabili predsednika Nicolasa Madura. Protest je organiziralo Študentsko društvo Iskra.

Po naših virih se je zbralo okoli tristo protestnikov, ki so vzklikali protiimperialistična gesla, med drugim »Naj gorijo ZDA!«. Protestniki zahtevajo, da Slovenija nezakoniti napad na Venezuelo najstrožje obsodi in podpre suverenost južnoameriške države z vsemi sredstvi, so zapisali na družbenih omrežjih. Med drugim zahtevajo tudi, da Slovenija izstopi iz zveze Nato.

Protest v Ljubljani, 8. 1. 2026 FOTO: Voranc Vogel/Delo

Shod se je nadaljeval po Prešernovi ulici do ameriške ambasade. »Protesta so se udeležile študentke in študenti, dijakinje in dijaki, delavke in delavci, upokojenke in upokojenci, vsi, ki smo se združili v skupnem boju proti imperialističnemu kapitalizmu,« so za medije zapisali pri društvu Iskra.

S protestom so želeli izkazati solidarnost z venezuelskim ljudstvom, ki ga je z nezakonitim bombardiranjem in ugrabitvijo predsednika Madura in njegove žene Cilie Flores napadla trenutna administracija ZDA. »Trdimo, da je bila Venezuela napadena zaradi svojega naftnega bogastva in ker poskuša uvesti socialistično družbeno ureditev,« so še zapisali in dodali, da ZDA delujejo pod pretvezo demokracije.

Kritike letele tudi na EU in vlado Protestniki so bili kritični tudi do evrobirokratov in evropskih voditeljev. Kot so poudarili, ti govorijo o miru, hkrati pa brez sramu povečujejo vojaške proračune in polnijo žepe orožarski industriji". »Pod pretvezo varnosti potiskajo Evropo v oboroževanje, eskalacijo in normalizacijo konflikta kot stalnega stanja,« so dodali. Slovenski vladi pa so očitali, da nas prepričuje, da je vlaganje v Nato in vojsko v našem interesu, dejansko pa vodi v vojne in sodelovanje pri uničevanju drugih narodov. (STA)

