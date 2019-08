Protest Pirančanov zaradi parkirnega kaosa

»Represija je zdesetkala vrste tu stanujočih družin.«



Armando Đurđevič

Piran in avtomobili: nočna mora!

»Protest bo, a v blažji obliki kot je bilo sprva načrtovano,« pravi Pirančan, ki je za danes napovedal simbolično zaporo mesta, s katero želijo prebivalci starega mestnega jedra opozoriti na nevzdržne razmere, predvsem zaradi kazni, ki jih dobivajo za napačno parkiranje. Ne glede na to, da v poletnem času v Piranu kronično primanjkuje parkirnih mest. Kot je dejal, ceste ne bodo zaprli, pač pa bodo s plakati na svojih vozilih, parkiranih na Fornačah, opozorili na svoje težave.Đurđeviča, ki je s skupino someščanov sklenil protestirati pri zapornici pred parkiriščem Fornače, so predstavniki piranske občine včeraj povabili na pogovor. Udeležili so se ga tudi piranski župan, direktor Okolja Piranin predsednica piranske krajevne skupnostiKot sta po sestanku povedala Đurđevičin Mužinićeva, so jim na občini obljubili, da Pirančanov, ki imajo dovolilnico za parkiranje v starem mestnem jedru, a ne najdejo prostega parkirišča, redarji ne bodo kaznovali s plačilnim nalogom, pač pa le z opominom. prostih mest poleti ni niti na parkirišču Fornače.»Sam sem imel v zadnjih štirih letih za 10.000 evrov kazni zaradi napačnega parkiranja, zaradi česar so mi celo blokirali račun,« je navedel Đurđevič, ki je večino dolga do občine sicer poravnal, a ima te »represije« zdaj dovolj.»Dejstvo je, da poleti nimamo kje parkirati, ker si dejansko tukaj živeči delimo tistih par sto parkirišč z ostalimi stalno prijavljeni fiktivnimi meščani,« meni sogovornik, pri čemer misli na vikendaše. Opozarja tudi na odlašanje z revizijo in ukinitev dovolilnic za parkiranje, do katerih so se po njegovem dokopali nekateri posamezniki, ki uživajo »nedopustne privilegije«, pa tudi na načrtovano ukinitev parkirišč meščanom (domnevno zaradi prihodnjega centra Medicor na Vrtni ulici) ter na nerazumevanje parkirnih potreb - ter prihodnjega obstoja - mestnih šol.»Represija je zdesetkala vrste tu stanujočih družin. Zaslužimo si urejen nadzor in sistematičnost podeljevanja dovolilnic, predvsem pa označena parkirišča za vozila Pirančanov,« je sklenil v svojem pozivu Đurđevič ter poudaril zahtevo po enakih pravilih za vse in za garažno hišo »po meri Pirančanov in Pirana«.