Protest proti obisku Pahorja v Bazovici

FOTO: Jure Eržen/Delo

Na mejnem prehodu Fernetiči so se red poklonom predsednika republikepri bazoviški fojbi zbrali protestniki, ki temu obisku nasprotujejo. Nosijo tudi transparente, med drugim z napisom Izdajalec. Zbralo se je okoli 30 protestnikov.Slovenski predsednik bo skupaj z italijanskim kolegompred današnjo vrnitvijo Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini položil vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi, čemur nekateri nasprotujejo.V Trstu bo ob navzočnosti obeh predsednikov in več ministrov Slovenije in Italije danes, ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, podpisan dokument, s katerim bo ta znova formalno prešel v last slovenske manjšine. Sam proces vračanja bo po pričakovanjih trajal več let. Vrnitev Narodnega doma slovenska stran označuje za simbolno dejanje sprave v evropskem duhu, pomembno za prihodnje odnose med Slovenijo in Italijo.Pahor in Mattarella bosta sicer danes Narodni dom tudi skupaj obiskala in se vpisala v zlato knjigo. Tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je bil kot otrok priča požaru, pa bosta izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.V Drevoredu XX. septembra v Trstu so se po pisanju Primorskega dnevnika zbrali pripadniki desničarskega gibanja CasaPound, ki vrnitvi Narodnega doma nasprotujejo.