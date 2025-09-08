  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Protest proti turističnemu centru v Lancovem: domačini pred zapornico (FOTO)

    Člani civilne iniciative Reši sotočje so včeraj med protestnim sprehodom opozorili, da je naravna vrednota nedostopna.
    Domačini in njihovi podporniki so se včeraj sprehodili do naravne vrednote, o kateri menijo, da bi morala biti dostopna vsem. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Domačini in njihovi podporniki so se včeraj sprehodili do naravne vrednote, o kateri menijo, da bi morala biti dostopna vsem. FOTO: Voranc Vogel
    S. B.
    8. 9. 2025 | 05:00
    8. 9. 2025 | 07:44
    4:45
    A+A-

    Domačini iz Lancovega in okolice so včeraj skupaj s podporniki programa Varuhinje rek pripravili protestni sprehod k sotočju, kjer se združita Sava Dolinka in Sava Bohinjka oziroma do zapornice. Dostop do te naravne vrednote je omejil lastnik, ki poskuša na območju državnega in lokalnega pomena tri hektare veliko zemljišče spremeniti v turistično-rekreacijski center. S tem bi ogrozil življenjski prostor redkih, zdaj že ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, opozarjajo v civilni iniciativi Reši sotočje.

    Kot je povedala njihova predstavnica Jana Kolman, si ne želijo doseči le dostopa do sotočja, ampak tudi to, da država prepozna pomen te točke v slovenskem prostoru. »Pokazati želimo, da nam je mar za ohranjanje narave in naše kulturne dediščine.« Njihova prizadevanja so podprle tudi Varuhinje rek in člani drugihcivilnih inicativ iz vse Slovenije. »Sotočje je transparenten primer tega, kako si nekdo s kapitalom prisvoji del narave, ki bi moral biti v skupno dobro,« je dejala Alja Bulič v imenu Varuhinj rek.

    Tudi med včerajšnjim protestom je bilo sotočje za obiskovalce nedostopno.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Kot smo poročali, načrti kažejo, da naj bi investitor Igor Boncelj, sicer direktor podjetja BVI, v okviru Rekreacijsko-turističnega centra Lancovo zgradil več apartmajskih objektov, gostinski lokal, objekt s sanitarijami, uredil prostor za kampiranje in piknike, večnamenska igrišča in parkirišča, celo veliko umetno jezero … Center bi lahko sprejel več sto gostov.

    Krajani so za načrte izvedeli v času covida, to je sredi poletja leta 2020. Svoje nestrinjanje so takoj izrazili z več kot 600 lastnoročnimi podpisi in približno 4000 podpisi v spletni peticiji, a brez uspeha. Investitor namreč po njihovih trditvah še naprej izvaja posege v prostor, ki bi moral biti javno dobro in na voljo vsem.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Vložili so tudi več prijav na inšpekcije, a tudi s temi do zdaj niso bili uspešni. Spomnili so na zahtevo ministrstva za okolje izpred treh let, da mora pridobiti okoljevarstveno soglasje in presojo vplivov, kar lastnik očitno ignorira. Kot smo preverili na ministrstvu za okolje, do zdaj v zvezi s projektom niso prejeli nobene vloge. Na zavodu za varstvo narave v Kranju prav tako niso dobili nobene vloge v zvezi z njim, pri gradbenem dovoljenju bi namreč moral zavod izdati svoje mnenje.

    Občina: Ohraniti dostop do sotočja

    Investitor Igor Boncelj je ob našem klicu dejal le, da se z dokumentacijo ukvarja podjetje RcR Projekt, v katerem so zatrdili, da so vlogo za presojo okoljskih vplivov pripravili in da jo bodo vložili, da se izognejo konfliktom, čeprav menijo, da to zaradi namembnosti in prilagoditve projekta ne bi bilo potrebno. Sprva je bil v načrtih predviden objekt, ki bi lahko sprejel 600 gostov, po novem naj bi bil za sto do dvesto ljudi.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Na občini Radovljica so potrdili, da je lastnik zemljišča pred leti za to območje res želel pridobiti gradbeno dovoljenje za rekreacijsko-turistični center. Ali so sedanji načrti enaki, jim ni znano, a do zdaj niso dobili nobene vloge o posegih na obravnavanem zemljišču. »Temu, da je to območje na Lancovem namenjeno za turizem, ne nasprotujemo, pogoj pa je, da se za vse ohrani prost dostop do sotočja in da se projekti načrtujejo skladno z naravovarstvenimi, okoljskimi in vodovarstvenimi zahtevami ter skladno z načeli trajnostnega turizma,« so zapisali v kabinetu župana Cirila Globočnika.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Območje je bilo, so pojasnili na občini, v prostorskih aktih dolga leta namenjeno proizvodno-servisnim dejavnostim. S spremembami plana leta 2004 so zmanjšali območje za namen proizvodnje in določili rabo za turizem, saj tovrstna dejavnost bolj sodi ob sotočje. S sprejetjem prostorskega reda leta 2012 je bilo ohranjeno območje za turizem, območje proizvodnje pa nadomeščeno z mešanimi površinami, še dve leti pozneje so obravnavano območje opredelili kot namensko površino za turizem. »Parcele zasebnega investitorja ne segajo povsem do vodotoka, povsod je vmes obsežni ozelenjen pas (obrežje je v lasti RS),« so še poudarili.

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Več iz teme

    turizemSavaokoljecivilna iniciativa

    Po tekmi

    Italijanski selektor zapustil klop, Murić na slovenski ostaja vsaj še dva dni

    Pozzecco je italijansko košarkarsko reprezentanco vodil od leta 2022, Murić se je slovenski pridružil leta 2011.
    8. 9. 2025 | 08:50
    TV-serija

    (OCENA) Gospa v jezeru, režija Alma Har'el

    Serija ni bila deležna kritiških aklamacij ali popularnosti, morda prav zaradi značilnosti, ki jo odlikujejo in so paradoksalno v nasprotju z današnjimi trendi.
    Peter Rak 8. 9. 2025 | 08:09
    Avstralija

    Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

    Avstralka Erin Patterson je bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora treh sorodnikov z gobami. Sodnik je razkril podrobnosti o hladnokrvnem načrtu in lažeh.
    8. 9. 2025 | 08:07
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Avstralija

    Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

    Avstralka Erin Patterson je bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora treh sorodnikov z gobami. Sodnik je razkril podrobnosti o hladnokrvnem načrtu in lažeh.
    8. 9. 2025 | 08:07
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
