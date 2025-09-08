Protest proti turističnemu centru v Lancovem: domačini pred zapornico (FOTO)

Domačini iz Lancovega in okolice so včeraj skupaj s podporniki programa Varuhinje rek pripravili protestni sprehod k sotočju, kjer se združita Sava Dolinka in Sava Bohinjka oziroma do zapornice. Dostop do te naravne vrednote je omejil lastnik, ki poskuša na območju državnega in lokalnega pomena tri hektare veliko zemljišče spremeniti v turistično-rekreacijski center. S tem bi ogrozil življenjski prostor redkih, zdaj že ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, opozarjajo v civilni iniciativi Reši sotočje.

Kot je povedala njihova predstavnica Jana Kolman, si ne želijo doseči le dostopa do sotočja, ampak tudi to, da država prepozna pomen te točke v slovenskem prostoru. »Pokazati želimo, da nam je mar za ohranjanje narave in naše kulturne dediščine.« Njihova prizadevanja so podprle tudi Varuhinje rek in člani drugihcivilnih inicativ iz vse Slovenije. »Sotočje je transparenten primer tega, kako si nekdo s kapitalom prisvoji del narave, ki bi moral biti v skupno dobro,« je dejala Alja Bulič v imenu Varuhinj rek.

Tudi med včerajšnjim protestom je bilo sotočje za obiskovalce nedostopno.

FOTO: Voranc Vogel

Kot smo poročali, načrti kažejo, da naj bi investitor Igor Boncelj, sicer direktor podjetja BVI, v okviru Rekreacijsko-turističnega centra Lancovo zgradil več apartmajskih objektov, gostinski lokal, objekt s sanitarijami, uredil prostor za kampiranje in piknike, večnamenska igrišča in parkirišča, celo veliko umetno jezero … Center bi lahko sprejel več sto gostov.

Krajani so za načrte izvedeli v času covida, to je sredi poletja leta 2020. Svoje nestrinjanje so takoj izrazili z več kot 600 lastnoročnimi podpisi in približno 4000 podpisi v spletni peticiji, a brez uspeha. Investitor namreč po njihovih trditvah še naprej izvaja posege v prostor, ki bi moral biti javno dobro in na voljo vsem.

FOTO: Voranc Vogel

Vložili so tudi več prijav na inšpekcije, a tudi s temi do zdaj niso bili uspešni. Spomnili so na zahtevo ministrstva za okolje izpred treh let, da mora pridobiti okoljevarstveno soglasje in presojo vplivov, kar lastnik očitno ignorira. Kot smo preverili na ministrstvu za okolje, do zdaj v zvezi s projektom niso prejeli nobene vloge. Na zavodu za varstvo narave v Kranju prav tako niso dobili nobene vloge v zvezi z njim, pri gradbenem dovoljenju bi namreč moral zavod izdati svoje mnenje.

Občina: Ohraniti dostop do sotočja

Investitor Igor Boncelj je ob našem klicu dejal le, da se z dokumentacijo ukvarja podjetje RcR Projekt, v katerem so zatrdili, da so vlogo za presojo okoljskih vplivov pripravili in da jo bodo vložili, da se izognejo konfliktom, čeprav menijo, da to zaradi namembnosti in prilagoditve projekta ne bi bilo potrebno. Sprva je bil v načrtih predviden objekt, ki bi lahko sprejel 600 gostov, po novem naj bi bil za sto do dvesto ljudi.

FOTO: Voranc Vogel

Na občini Radovljica so potrdili, da je lastnik zemljišča pred leti za to območje res želel pridobiti gradbeno dovoljenje za rekreacijsko-turistični center. Ali so sedanji načrti enaki, jim ni znano, a do zdaj niso dobili nobene vloge o posegih na obravnavanem zemljišču. »Temu, da je to območje na Lancovem namenjeno za turizem, ne nasprotujemo, pogoj pa je, da se za vse ohrani prost dostop do sotočja in da se projekti načrtujejo skladno z naravovarstvenimi, okoljskimi in vodovarstvenimi zahtevami ter skladno z načeli trajnostnega turizma,« so zapisali v kabinetu župana Cirila Globočnika.

FOTO: Voranc Vogel

Območje je bilo, so pojasnili na občini, v prostorskih aktih dolga leta namenjeno proizvodno-servisnim dejavnostim. S spremembami plana leta 2004 so zmanjšali območje za namen proizvodnje in določili rabo za turizem, saj tovrstna dejavnost bolj sodi ob sotočje. S sprejetjem prostorskega reda leta 2012 je bilo ohranjeno območje za turizem, območje proizvodnje pa nadomeščeno z mešanimi površinami, še dve leti pozneje so obravnavano območje opredelili kot namensko površino za turizem. »Parcele zasebnega investitorja ne segajo povsem do vodotoka, povsod je vmes obsežni ozelenjen pas (obrežje je v lasti RS),« so še poudarili.