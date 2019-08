Protest upokojencev zaradi podražitve

V Sindikatu upokojencev Slovenije – ZSSS so zaradi nedavnega povišanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja spisali protestno pismo.Obrazložitve odgovornih oseb zavarovalnic, da so podražitve posledica povečanja stroškov in da beležijo izgube, označujejo za nespodobne. »Kaj pa dobički, rezervacije preteklih let, zakaj toliko trošijo za reklamo? Kje se kopiči ta denar, komu služi? Zavarovalnice predlagajo prenos dela obveznosti plačevanja zdravstvenih storitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker da ima ZZZS presežke sredstev . Nobenih presežkov ni, ki bi jih ne potrebovali za zdravstvene storitve. Samo bedasto fiskalno pravilo preprečuje porabo, čeprav so ta sredstva zbrana s prispevki zavarovancev,« so zapisali.Poudarili so, da so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije že več kot pred desetimi leti zahtevali preureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Nepravično se jim namreč zdi, da upokojenci, ki s pokojnino ne krijejo niti minimalnih življenjskih stroškov, plačujejo enako premijo kot tisti, ki prejemajo mesečno več deset več tisoč evrov.V sindikatu menijo, da bi morala biti solidarnost temeljni princip javnih sistemov zdravstvenega varstva: »Zdravje ni običajno tržno blago, temveč javna dobrina. Dostop do zdravstvenega varstva mora biti tako ena izmed državljanskih pravic, zagotovljena vsem, ki so vključeni v javni sistem, ne glede na zdravstveno, socialno in ekonomsko stanje ali sposobnost posameznika.«Bojijo se, da bo veliko zavarovancev zaradi podražitve odpovedalo plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ogrožena bo njihova zdravstvena varnost.Vzajemna bo s 1.9.2019 podražila premije za 12 %, znašale bodo 35,67 €. To bo že drugi dvig v letošnjem letu. Dvig je napovedala tudi zavarovalnica Triglav in to za 7,8 %. Nova premija bo 35,55 € na mesec.» Prav gotovo bo enako storila tudi zavarovalnica Adriatic. Gre torej za kartelno dogovarjanje,« je v imenu sindikata upokojencev zapisala predsednica. Odgovorne v Vzajemni in Triglavu je pozvala, da premislijo o podražitvi premij in tako preprečijo posledice množičnih odpovedi plačevanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na vlado pa je naslovila vnovičen apel, da naj nemudoma predloži spremembe zakonov o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovem prenosu v obvezno zavarovanje.