Protest proti rasno motiviranemu policijskemu nasilju

V Miklošičevem parku v središču Ljubljane se je danes popoldne zbrala množica v znak protesta proti domnevnemu rasno motiviranemu policijskemu nasilju. Shod je organizirala Ambasada Rog kot odziv na incident, ki se je zgodil v soboto, 11. oktobra, ko naj bi policisti po njihovih navedbah brutalno pretepli delavca iz Kameruna (K), njegovega sodelavca iz Nigerije (P) pa pridržali.

Udeleženci shoda so z napisi, kot je »We are workers, not criminals« (Smo delavci, ne kriminalci), izrazili nestrinjanje z ravnanjem policije in zahtevali dostojanstveno obravnavo tujcev.

Policisti naj bi po navedbah Ambasade Rog brutalno pretepli delavca iz Kameruna (K). FOTO: Črt Piksi/Delo

Povod za protest je bil dogodek v soboto zvečer. Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Ambasadi Rog, sta sodelavca K in P, oba z begunskim statusom in dolgoletnim bivanjem v Sloveniji brez predhodnih težav z zakonom, sedela v lokalu v centru mesta. Po krajšem verbalnem sporu med P in drugimi gosti, ki naj bi ga K pomiril, je na kraj prišla policija.

Po trditvah Ambasade Rog so policisti ob prihodu, ko sta K in P že zapuščala lokal, »brez vprašanj planili« na K, ga poškropili s solzivcem, zbili na tla in tepli z gumijevko po glavi in obrazu, dokler ni izgubil zavesti.

Ambasada Rog v celoti zanika očitke o pretepanju, grožnjah in upiranju s strani P. FOTO: Črt Piksi/Delo

Očividci naj bi po njihovih besedah povedali, da so ga nezavestnega tudi brcali. Reševalci so K odpeljali na urgenco, kjer so ga intubirali, tri dni pa je preživel na travmatološkem oddelku s hudimi poškodbami obraza in glave ter motnjami vida.

V Ambasadi Rog trdijo, da so policisti v bolnišnici navedli, da so poškodbe posledica pretepa pred njihovim prihodom, čeprav se ta po njihovih besedah »ni nikoli zgodil«. Dodajajo tudi sum kraje 100 evrov iz denarnice med zasegom osebnih stvari.

Udeleženci shoda so z napisi izrazili nestrinjanje z ravnanjem policije. FOTO: Črt Piksi/Delo

Medtem naj bi drugi policisti po navedbah sporočila pridržali P, ga nasilno vklenili kljub odsotnosti upiranja in ga žalili z rasističnimi opazkami (»Ti črni, bodi tiho.«). Zjutraj so mu vročili plačilni nalog za 981 evrov zaradi domnevnega pretepanja, groženj, davljenja, žaljenja policistov in upiranja aretaciji, kar pa Ambasada Rog v celoti zanika.

V Ambasadi Rog poudarjajo, da so številni očividci potrdili, da ni bilo pretepa med gosti in da je bilo ravnanje policije nesorazmerno. Dogodek označujejo kot »klasičen primer rasno profiliranega policijskega nasilja«, ki naj bi izhajal iz sistemskega problema obravnave temnopoltih oseb kot potencialno nevarnih zaradi evropskih politik nadzora meje.

Organizacija je napad ostro obsodila in napovedala uporabo pravnih sredstev ter nadaljnje javne akcije. Zahtevajo sankcije proti vpletenim policistom in sistemske spremembe v delovanju policije. »Ali ni vendarle čas, da bi bili deležni tudi enakovredne obravnave, ko gremo domov iz službe ali zvečer na pivo?« so zapisali v sporočilu. Današnji shod je bil prvi javni odziv na ta dogodek.

