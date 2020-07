FOTO:Protest v podporo javne in neodvisne RTV Slovenija

Preberite še: Vojna z mediji, drugo poglavje

Protest proti novemu zakonu o medijih. FOTO: Uroš Hočevar

Trije medijski zakoni, ki jih je pripravilo ministrstvo za kulturo, so sprožili množični protest v podporo medijev in novinarstva, predvsem pa javne in neodvisne RTV Slovenija. Protestniki so na Trgu republike javno izrazili nasprotovanje novim zakonom , ki bi financiranje RTV Slovenija zmanjšali za pet odstotkov ter posegali tudi v financiranje in vodstvo Slovenske tiskovne agencije.Pred Državnim zborom so množico nagovorili predstavniki tako STA kot RTV, vsi govorci pa so poudarili, da so zakoni velik korak nazaj v zagotavljanju avtonomije medijev.je ob koncu protesta množico nagovoril tudi z novo francosko balado Kruljenje pri koritu državnega zbora Republike Slovenije ob sprejemanju medijskih zakonov.Koalicija je včeraj sicer pristala na podaljšanje razprave o medijski zakonodaji do konca avgusta 2020, vsem prisotnim na protestu pa je bilo jasno, da se svobodno novinarstvo politizaciji medijev ne bo zlahka predalo.