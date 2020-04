Protest z balkonov se je preselil na kolesa

FOTO: Ela Petrovčič/STA

Ljudje imajo dovolj vladnih ukrepov in afer, zato so se odločili, da se pred parlament zapeljejo s kolesi in opozorijo na nestrinjanje z dogajanjem v Sloveniji.»V tednih, ko se kot družba solidarno odzivamo na izzive epidemije, vlada Janeza Janše pod krinko boja proti virusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati naše svoboščine. Eden za drugim se vrstijo sporne poteze oblasti, med njimi večanje pooblastil policiji, pošiljanje vojske na mejo, širjenje lažnih novic o domnevno neodgovornem obnašanju prebivalcev, pretirano in neživljenjsko omejevanje gibanja ljudi, netenje sovraštva do migrantov, izločanje najbolj prekarnih iz ukrepov socialnih pomoči, širjenje nestrpnosti ter osebni napadi na novinarje in novinarsko svobodo,« so organizatorji med drugim zapisali na facebooku.V preteklih tednih so protestniki ostali doma, svoje nezadovoljstvo pa so izražali na balkonih z ropotanjem po loncih in ponvah. Prav gotovo je ljudi danes še dodatno razjezilo razkritje spornih poslov pri trgovanju z zaščitno in zdravstveno opremo.Glede na fotografije je očitno, da se je zbralo precej več ljudi, kot bi pričakovali za trenutno zdravstveno krizo. Protestniki so se s kolesom sicer vozili v središču mesta.