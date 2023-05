Protest zoper šikaniranje Saša Hribarja in napoved tožbe

Voditelj na Radiu Slovenija Sašo Hribar je za Večer in STA napovedal, da bo zaradi očitkov o dezerterstvu vložil tožbi zoper predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojzeta Peterleta in v. d. strokovnega direktorja za področje prava na RTV Slovenija Draga Zadergala. »Tole ni šala in ne morem ostati ravnodušen,« je dejal.

Hribar in takratni poveljnik TO ljubljanske pokrajine Janez Lesjak, ki je bil Hribarju kot članu čete TO Ivančna Gorica nadrejen, sta očitke Peterleta, ki jih je izrekel za Novo24TV, takoj zavrnila. Zadergal, sicer kader SDS, pa je še za tem na družbenem omrežju zapisal: »Sašo Hribar je bil dezerter, ne glede kako ga poskuša Lesjak pokriti. Zato pa sramoti osamosvojitveno vojno, njene žrtve in akterje, da bi sam pri sebi prebolel in predelal svojo strahopetnost. Lahko pa, da je dezertiral, ker je videl, da je rdeča zvezda na drugi strani.«

Svet delavcev RTV Slovenija, Aktivi novinarjev Informativnega programa TV Slovenija, Radia Slovenija, Radia Maribor, ustvarjalcev programa Radia Koper, MMC in Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija so zato tudi izrazili protest zoper šikaniranje Hribarja. Zadergala pozivajo h odstopu, v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha pa h ukrepanju.

Zadergal je po njihovih navedbah s svojim ravnanjem pokazal, da ni primeren za opravljanje odgovornega dela, kar vodenje področja prava na RTV Slovenija je.

»Ravnanje v. d. strokovnega direktorja RTV Slovenija za področje prava je zavržno, neetično in nedostojno, pa tudi v nasprotju z internimi pravili javnega zavoda,« so še navedli v skupni izjavi in opozorili, da gre za ponavljajoč vzorec šikaniranja in javnega obračunavanja s sodelavkami in sodelavci RTV Slovenija, ki ga na družbenih omrežjih izvajajo nekateri, ki trenutno zasedajo celo vodilne in vodstvene položaje na RTV Slovenija. Zahtevajo, da se to njihovo škodljivo početje preneha! Verbalno in digitalno nasilje sta ena izmed ključnih groženj, s katerimi se soočajo novinarke in novinarji v Sloveniji, kar so prav te dni sporočili iz mednarodne organizacije Novinarji brez meja.