Protestirali bodo, ker jih vlada ne vidi in ne sliši

Ker poklicnih gasilcev izhodišča vlade o prenovi plačnega sistema niso »navdušila«, kot je na današnji novinarski konferenci Sindikata poklicnega gasilstva dejal generalni sekretar David Švarc in ker njihove zahteve niso padle na plodna tla, za povrh pa se čutijo tudi izigrane, se bodo prihodnji četrtek, 16. februarja, zbrali na protestnem shodu pred vlado. Pričel se bo ob 11. uri, okrog tisoč slovenskih poklicnih gasilcev pa uživa tudi podporo svojih prostovoljnih kolegov.

Kot je še povedal David Švarc, poklicni gasilci od vlade pričakujejo enako obravnavo, odpravo plačnih nesorazmerij, uvrstitev gasilcev v delu primerne plačne razrede in da se hkrati pogajajo tudi o prenovi plačnega sistema.

Kajti vlada, so prepričani, jih ne obravnava enakopravno. Glede na novo plačno lestvico, ki so jim jo predstavili in ki naj bi bila uveljavljena januarja 2024, se delovno mesto poklicnega gasilca, ki je trenutno na 24. mestu plačilne lestvice, nahaja na šestem mestu od 67 razredov. Delovna mesta, ki so na obstoječi plačni lestvici uvrščena od 12. do 23. plačnega razreda, bi po novem uvrstili v prvih pet plačnih razredov. Že preprost pogled na lestvico pa po Švarcu pove, da« je gasilec v prvi spodnji desetini vrednotenja delovnih mest«. Tudi z zamrznitvijo napredovanj in delovne uspešnosti se ne strinjajo. Po vladnem predlogu o prenovi plačnega sistema sodeč bi morali na napredovanja in na odpravo plačnih nesorazmerij čakati do leta 2026. Vladni argumenti o avtomatizmu pri napredovanjih poklicnih gasilcev ne prepričajo, saj da je napredovanje odvisno od letnih ocen, ki jih gasilec dobi od predstojnika.

Švarc ugotavlja, da namerava vlada dejansko uvesti avtomatska napredovanja brez letnih ocen, kar za poklicne gasilce ob sedanjih kriterijih in če bi med plačnimi razredi ohranili razmerje približno štirih odstotkov, sicer ne bi bilo sporno; zdaj lahko zaposleni napreduje na tri leta. A po predlogu bi se razmerje skrčilo za približno en odstotek. Če ima zaposleni zdaj možnost, da v karieroi napreduje za deset plačnih razredov, kar skupaj pomeni 40 odstotkov, bi po novem to zneslo kvečjemu 30 odstotkov, če sploh.

Nenehno ogroženi - za minimalno plačo

David Švarc. FOTO: Mavric Pivk

Spomnimo, da je vlada poklicnim gasilcem jeseni obljubila, da parcialnih dogovorov o dvigih plač ne bo. Ko so izvedeli, da bi sodnikom in tožilcem vlada namenila 600 evrov dodatka, so ogorčeno sporočili, da bi bilo njim 500 evrov »več kot dovolj«, nato pa izvedeli, da do reforme plačnega sistema ne bo nič – ne glede na to, da se za minimalno plačo dnevno soočajo z nevarnostmi in da so njihova življenja, ko v poplavah, požarih, nesrečah … rešujejo tuja, nenehno ogrožena. Zato so napovedali protestni shod, ki ga bodo izvedli 16. februarja pred poslopjem vlade.

1000 poklicnih gasilcev je v Sloveniji, od teh 800 v javnih poklicnih enotah

Na dan protestnega shoda se bodo poklicni gasilci iz praktično vseh gasilskih enot, tudi kolegi iz zasebnega sektorja jih podpirajo, pravi Švarc, zbrali na Trgu republike, od koder bodo odšli na Gregorčičevo: »Tam bo imel sleherni priložnost, da svoje nezadovoljstvo nad odločitvami vlade, ministrstva za obrambo in ministrstva za javno upravo – tistim torej, ki odločajo o naši poziciji, statusu in plačah - izrazi osebno.«

Umirjanje požarov na Krasu julija 2022. FOTO: Jure Eržen

Možnosti, da bi v naslednjih dneh vendar prišlo do drugačnega dogovora in da protestni shod odpovejo, Švarc ne vidi: »Bili bi veseli, če bi nas vladna stran presenetila s čim takim. A tega več kot očitno ne bo.« Tudi pogajanj za naslednji teden ni dogovorjenih …

Glede na to, da bo tokratni protestni shod organizira sindikat poklicnega gasilstva, nanj prostovoljnih gasilcev niso vabili. »Tudi zato, ker si ne želimo očitkov, da bi, ko govorimo o plačah, kogar koli izrabljali,« poudarja Švarc in dodaja, da so sicer vedno veseli podpore kolegov iz prostovoljnih vrst, ki so je »praktično deležni na vsakem koraku«.

Nadaljnji koraki

Požžar v obratu Novolesa v Stražži pri Novem mestu leta 2018. FOTO: Blaž Samec

O morebitnih nadaljnjih aktivnostih po protestnem shodu 16. februarja Švarc pravi: »Z dogovorom, ki smo ga z vlado podpisali lani in na katerega se ministrica tako rada sklicuje – zlasti na tisti del, ki ji ustreza -, smo se zavezali, da do konca leta stavkovnih aktivnosti ne bomo vodili. Zato stavke tudi ne moremo napovedati. Sicer pa bi moral biti protestni shod dovolj, da postanejo tistim, ki odločajo, slike jasne.« Če na vladni strani pripravljenosti za dogovor in odpravo plačnih razmerij ne bo, se bodo poklicni gasilci odločali o nadaljnjih korakih.