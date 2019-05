FOTO:Protestni shod v Črnomlju

Maja Kocjan. FOTO: Bojan Rajšek

Protestni shod v Črnomlju. FOTO: Bojan Rajšek

Protestni shod v Črnomlju. FOTO: Bojan Rajšek

Protestni shod v Črnomlju. FOTO: Bojan Rajšek

Črnomelj – V središču Črnomlja se je pričel protestni shod, na katerem množica ljudi pod geslom »Za varovano mejo in varnost občanov« zahteva, da jih pristojne državne službe zavarujejo pred migranti. Sodu je zbila dno nedavna ugrabitev 79-letnegav njegovem vinogradu v Nerajcu.»Namesto, da bi nam odgovorni ob tem dogodku zagotovili varnost in preprečili prepovedane ilegalne migracije, smo bili vsi skupaj deležni že slišanih pavšalnih ocen, kako je Slovenija varna in kako ni razloga za strah,« je za spletno Delo povedala predstavnica civilne iniciative Proti migrantskemu centru v Beli Krajini in občinska svetnica iz vrst SDSProtestniki so sicer prišli celo z avtobusom iz Ljubljane in Ajdovščine, nekaj pa tudi iz Zasavja.Več sledi kmalu.