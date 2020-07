FOTO:»Danes protest posvečamo samo tebi, Janez Janša«

FOTO: Blaž Samec/Delo

Potek protesta

Že petnajstič zapored so se na ljubljanske ulice podali protivladni protestniki. Tokrat je bilo središče protestov Prešernov trg, nato pa so se odpravili proti Roški cesti. Tam je bila tudi velika lutka Janeza Janše, protestniki pa so ji protestno dali besedo, a je kasneje njegov glas oponašal imitator. Na čelu protesta je bil transparent z geslom »Naprej v sedanjost«. Protestne akcije so potekale tudi ponekod drugod po Sloveniji.Govorci so poudarili, da nas vladna politika preveč deli, Janša pa nas vleče nazaj v leto 1988, ko so bili na Roški cesti protesti za izpustitev četverice JBTZ. Drugih pomembnih vsebinskih govorov ni bilo, smo pa lahko slišali: »Ljudska skupščina je uspešna, do jeseni bomo imeli rešitve za vse težave.«Protest je končan. Organizatorji so zbrane povabili na pogovor o novih rešitvah za slovensko družbo. Zraven so povabili na nov protest prihodnji petek ob 19-ih na Prešernovem trgu.Besedo so simbolično predali Janezu Janši, a je bila samo tišina. Glasbena spremljava v ozadju je Janez, kranjski Janez v izvedbi. Kasneje je Janšo oponašal imitator.Tea Jarc na Roški: »Dobrodošli v leto 1998, nazaj v zgodovini. Na tej točki smo spet sedaj.«Ljudje so prispeli na Roško. Tam je tudi velika lutka Janeza Janše.Protestniki gredo proti Roški cesti. 28. junija je bila obletnica protesta za JBTZ leta 1988.Protestniki sedaj hodijo po Ljubljani. Šli so tudi mimo stolnice svetega Nikolaja.Anonimen govorec: »Vsakič, ko je na oblasti Janša, so sledile čistke. Vedno je trdil, da se mu godi krivica. Tu smo zaradi človeka, ki mu gre le za denar in moč, ne glede na ceno.«Sledijo govori ljudi, ki so želeli ostati anonimni. »To politiko jasno oblikuje jezen in maščevalen človek. In hoče, da smo tudi mi jezni drug na drugega.«Tea Jarc: »To naše gibanje vključuje širok nabor organizacij. Ljudska skupščina je uspešna, do jeseni bomo imeli rešitve za vse težave. Danes protest posvečamo samo tebi, Janez Janša. Od statusa gorečega komunista do statusa gorečega fašista.«Tea Jarc: »Vlada je na dopustu, ministrica Aleksandra Pivec pa na brezplačnih počitnicah. To ni darilo, gre za korupcijo. Zaradi sistemske korupcije na leto izgubimo 3,5 milijona evrov. Ta vlada je glavni krivec za takšne razmere.«Na stopnico Prešernovega spomenika stopa, sindikalistka mladih.Protesti so se pričeli, na Prešernovem trgu je vsaj tisoč ljudi in še vedno prihajajo.Štirinajsti protest prejšnji petek je bil v znamenju pravic žensk in zahtev protestnikov, kakršne so se izoblikovale v okviru – kot so jo poimenovali – ljudske skupščine. Ta protest je bil sicer nadaljevanje prejšnjega, ko so v okviru omenjene skupščine izoblikovali kar 245 predlogov in zamisli. Zavzeli so se za javno zdravstvo in šolstvo, spremembo volilne zakonodaje, delavske pravice in varovanje okolja. Zahtevajo tudi več pozornosti do mladih pod 30 leti starosti.