Protestniki napovedujejo oblikovanje ljudske skupščine

Kljub temu, da so protesti proti vladnemu predlogu reforme medijske zakonodaje potekali že med tednom, bo tudi ta petek, že trinajstič zaporedoma potekal protivladni protest . Začel se bo na Prešernovem trgu, po napovedih organizatorjev se bo zaključil z ljudsko skupščino na kateri bo govora o trajnostnem razvoju, svobodi medijev, delavskih pravicah, kulturni politiki in podobnih temah.​Podporniki vlade, tako imenovani rumeni jopiči, ki v zadnjem času v manjšem številu protestirajo proti anti-fašizmu in nasprotnikom vlade, so za danes napovedali shod harmonikarjev. Obljubljali so, da bodo pomešani med protivladne protestnike iskali prepoznavne obraze, vendar so danes na svoji facebook strani objavili poziv, naj podporniki vlade danes ostanejo doma. Razlog naj bi bil strah pred koronavirusom.