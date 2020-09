Protestniki tokrat proti Hojsu in Salonitu Anhovo

Že 22. petek po vrsti bo nocoj v Ljubljani potekal protest. Kot so sporočili organizatorji Protestna ljudska skupščina, bodo nocoj protestniki opozarjali na dogajanje okoli (ne)odstopa ministra, ki je danes sicer na tnalu poslancev, in na ekološko in zdravstveno katastrofo v Anhovem.Organizatorji protestov so spomnili, da je danes v parlamentu obravnava interpelacije zoper Hojsa, ki je nepreklicno odstopil, a nato ostal na položaju , saj premierni odprl kuverte z njegovo odstopno izjavo. Po njihovem mnenju Hojs ni primeren za vodenje notranjega ministrstva, saj naj bi prekoračil pooblastila.Protestniki bodo opozarjali še na težave v Anhovem, kjer oblast daje prednost kapitalu in ne zdravju ljudi in čistemu okolju.»Katastrofalna zakonodaja avstrijsko-italijanski cementarni in sosežigalnici Salonit Anhovo dopušča mnogokrat večje izpuste strupenih snovi, kot je to dovoljeno sežigalnicam. Namesto, da bi politika varovala azbestne bolnike in sanirala zastrupljeno dolino, jih dodatno zastruplja. Sosežig odpadkov povzroča povečano pojavnost določenih vrst raka, onesnaženi so zrak, voda in zemlja. Lokalna zelenjava in sadje vsebujejo toksične snovi iz dimnikov. Salonit Anhovo je korporacija, ki ne plačuje davka od dobička, je tudi ena največjih porabnic elektrike v Sloveniji, ki jo plačuje po sramotno nizki ceni. Tudi koncesija za izkop surovin je sramotno nizka. Poleg tega nima vedno obsežnejši sosežig odpadkov prav nobenega vpliva na ohranjanje delovnih mest, ima pa vpliv na dobičke tujih lastnikov. Salonit Anhovo črpa vodo za prebivalce iz reke Soče, kamor tudi spušča odpadne vode,« so v napovedi protestov zapisali organizatorji.Protest proti temu dogajanju bodo izvedli tudi jutri v Anhovem.