Protestniki: »Vlada škoduje zdravju!«

Tudi na današnji petkov večer so protestniki ob sedmih popoldne zavzeli Prešernov trg v Ljubljani . Tema današnjega protesta je stanje v zdravstvu, zato protestniki odhajajo pred ministrstvo za zdravje. Glavni govornik danes bo, bivši minister za zdravstvo, ki bo osvetlil trenutne problematike v zdravstvu in problem privatizacije zdravstva, so zapisali organizatorji shoda.»Korupcija pri nabavi zdravstvene opreme je spomladi dodatno pod vprašaj postavila celotno legitimnost te vlade,« so zapisali protestniki v izjavi za javnost. Opozarjajo, da so razmere v zdravstvu katastrofalne. Številni zdravstveni sindikati, bolnišnični delavci in bolniki opozarjajo na nevzdržne razmere, zato protestniki menijo, da je čas, da vlada odstopi in ukrepe prepusti strokovnjakom.