Protestniki vztrajajo

Takole so na enem prejšnjih protestov ocenili delo vlade. FOTO: Blaž Samec

Kakor že sedemnajst petkov zapored, se bo v mestnem jedru prestolnice tudi danes ob sedmih odvijal protestni shod proti vladi Janeza Janše . Protestniki za današnji večer napovedujejo dobrodošlico vladi, ki se po njihovih besedah po poletnih počitnicah vrača k »represivnim ukrepom. klientelizmu in korupciji .«»Vztrajamo kljub ograjam, kaznim, nasilju, grožnjam, pritiskom, ter poskusom spodbujanja razdorov in vztrajali bomo, dokler bo treba,« so protestniki zapisali v vabilu na protest, ki se širi po družbenih omrežjih.