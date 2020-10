FOTO:Protestniki zasedli Petrolovo črpalko na Tivolski

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Delovanje ministra za okoljeje popolnoma nesprejemljivo in ponovno dokazuje, da oblast izkorišča svojo moč, notranje informacije in prilagaja uredbe za korupcijo, s čimer si ustvarjajo osebne dobičke,« so nekaj pred današnjo zasedbo Petrolove bencinske črpalke na Tivolski cesti v Ljubljani v sporočilu za javnost zapisali protestniki oziroma Protestna ljudska skupščina, znana s petkovih protestov v prestolnici.Današnje dogajanje, usmerjeno v opozarjanje na po njihovem mnenju sporen Vizjakov nakup delnic Petrola , je preko Facebooka prenašal. Protest se je začel ob 15. uri, ko so protestniki zaprli bencinsko postajo in vstopili v njeno notranjost, na kar je prodajalec reagiral s klicem na policijo. Protestniki so sicer za krajši čas preprečili uvoz vozilom na bencinski servis.Prišlo je okoli 15 policistov, ki so nadaljevanje dogajanja preprečili in prisotne evidentirali. Protestniki sicer – kot so zapisali v sporočilu – pozivajo tudi k bojkotu Petrola. Delovanje Vizjaka so označili za popolnoma nesprejemljivo in ponoven dokaz, da oblast izkorišča svojo moč, notranje informacije in prilagaja uredbe za korupcijo, s čimer si nekateri ustvarjajo osebne dobičke.»Odločitev vlade, da bo popolnoma sprostila trg in odpravila nadzor nad cenami bencina, je povzročila skokovito rast delnic našega največjega naftnega trgovca Petrol, kar se bo poznalo tudi v denarnici ministra Andreja Vizjaka. Ta je v eni uri zaslužil 11.000 evrov. Do zaslužka in z deljenjem informacij je pomagal tudi svojim pajdašem. Na isti dan, ko je Vizjakovo ministrstvo prejelo gradivo od Počivalška, je večje pakete delnic začela kupovati družba v lasti Vizjakovega dolgoletnega prijatelja,« so zapisali.Zahtevajo, da Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izpelje temeljito preiskavo, prav tako Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).Kot piše STA, je bil namen akcije po besedah Jenulla opozoriti, da se v državi dogajajo absurdi, kot je ta, da ima minister za okolje v lasti za 120.000 evrov naftne družbe. »Gre za povsem jasen konflikt interesov,« je povedal in dodal, da bi moralo biti takšno ravnanje v vsaki normalni državi dovolj, da minister odstopi in da pade tudi celotna vlada.Predsednica sindikata Mladi plusje izjavila, da protestniki ne želijo živeti v družbi, kjer državljani plačujejo za to, da preko delnic Petrola bogati minister.