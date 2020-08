Protestniki šestnajsti petek zapored za odstop vlade

Prvi protestniki se zbirajo. FOTO: Borut Tavčar

Danes ob sedmih se je na Prešernovem trgu že šestnajstič zaporedoma pričel protest proti vladi . Shod poteka v znamenju nasprotovanja odnosu vlade do starostnikov in stanju v domovih za starejše občane.»Stroka ni upoštevana, kar ogroža zdravje in življenja najbolj rizičnih skupin,« so zapisali organizatorji dogodka na družbenih omrežjih. Obregnili so se tudi ob stranko Desus, ki se po mnenju protestnikov, »raje kot z zdravstveno politiko v domovih za starejše, ukvarja s prikrivanjem korupcije lastne predsednice, Aleksandre Pivec .«Aktualno dogajanje na protivladnem protestu spremljamo v živo:Protestniki so s tranparentom odšli po Miklošičevi ulici.Starejši so najbolj nezaščiteni, kljub temu, da imajo stranko v koaliciji, poudarja Jenull.Poslovna direktorica Pediatrične klinike v Ljubljani predsednica društva Sreberna nitje v nagovoru množici dejala, da ni bil sprejet še noben dober sklep v podporo starejših. Domovi za starejše ne smejo postati najcenejše bolnišnice, poudarja in meni, da gre za kršenje pacientovih in človekovih pravic., eden najvidnejših protestnikov, je nagovoril množico. Izrazil je veselje, da je protestnikov še vedno mnogo. »Med tem, ko vlada uživa, načrtuje, da se upokojence strpa v kontejnerje. Vztrajali bomo do konca!«Policisti protestnike opozarjajo, naj vzdržujejo varnostno razdaljo.Geslo današnjega protesta je »Smrt kontejnerjem!« V kontejnerjih naj bi namreč obravnavali starejše okužene občane.Festivalska ekipa z nefestivalskim performansom udira v ljubljanski prostor,« sporoča KUD Transformator. Protest bodo danes spremljali performansi. Videti protestnico našemljeno v ministrico Aleksandro Pivec.Protestniki se zbirajo na Prešernovem trgu.