Protestno pismo spodbudilo razpravo in iskanje rešitev

Osnutek zakona bo dobil v pregled

Ministrstvi sta obljubili, da bosta dali stanovalcem osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi v pregled in bodo imeli možnost popravkov, še preden bo šel v proceduro v državni zbor.

Oskrbovana stanovanja, ki jih zdaj množično gradijo, marsikje še nimajo zraven storitvenih centrov pomoči, izjema so predvsem tista, ki so v bližini domov za starejše.



Poziv k celostnemu reševanju problemov

Ljubljana – Predsednik sveta upokojencev doma na Taboru prof. dr. Ignacij Voje se je – potem ko je sredi januarja napisal protestno pismo zaradi povišanja oskrbnine v domovih za starejše in opozoril, da je treba nujno začeti urejati razmere v domovih – 7. in 14. februarja sestal najprej s predstavniki ministrstva za zdravje in nato še za delo, družino in socialne zadeve.Dr. Voje je za Delo povedal, da so mu na obeh ministrstvih zagotovili, da iščejo rešitve za težave. Ministrstvo za zdravje je med drugim opozoril, da bi domovom za starejše morali vsaj delno priznati status negovalne bolnišnice, saj vse več stanovalcev po odpustu iz bolnišnice potrebuje pobolnišnično nego. Na ministrstvu so se s tem strinjali.Na ministrstvu za delo so se mu zahvalili, da je na težave opozoril z javnim pismom, saj tako lažje dosežejo rešitve. Spregovorili so o več nerešenih vprašanjih. Povedali so, da pripravljajo izboljšave, da dvig plač zaposlenih v domovih ne bo šel v breme stanovalcev. Pogovarjali so se tudi o problematiki občinskega doplačevanja oskrbnine stanovalcem, ki nimajo dovolj visokih pokojnin, in svojcev, ki bi jim oskrbo doplačevali. Nekatere občine, po navedbah naj bi bile tri v Prekmurju, menda nimajo sredstev za to, čeprav bi po zakonu to morale pokriti. Dr. Voje je še dodal, da doplačevanja oskrbe za starše tudi ni pravično zahtevati od otrok, ki tudi sami nimajo dovolj sredstev.Glede zakona o dolgotrajni oskrbi sta obe ministrstvi obljubili, da bosta dali stanovalcem osnutek zakona v pregled in bodo imeli možnost popravkov, še preden bo šel v proceduro v državni zbor. Dr. Voje je opozoril na problematiko velike večine starejših, ki živijo doma, pa nimajo zagotovljene oskrbe oziroma je ta zelo minimalna. Oskrbovana stanovanja, ki jih zdaj množično gradijo, pa marsikje še nimajo zraven storitvenih centrov pomoči, izjema so predvsem tista, ki so v bližini domov za starejše.Vse se draži, tudi javni prevoz in komunalne storitve, to pa bo v povezavi z inflacijo izničilo povišanje plač in pokojnin.Kot je poudaril, je problemov res veliko, reševati pa jih je treba skupaj in usklajeno glede na razmere, in ne ločeno. Zdaj se bo namreč zgodilo, da bodo tisti z minimalnimi plačami, pa tudi upokojenci, to, kar so z dvigom minimalne plače ali uskladitvijo pokojnin pridobili, tudi izgubili.Naš sogovornik je povedal, da so na sestanku ugotovili, da imajo z ministrstvoma podobne poglede, da je treba vso problematiko kompleksno zajeti. Med drugim bo treba prenoviti normative in standarde ter resno začeti iskati odgovor na vprašanje, kako do novih kadrov. Velika večina negovalk v domovih za starejše je namreč starejših in se bodo kmalu upokojile, vprašanje pa je, kdo jih bo nadomestil, saj mladi nočejo v ta poklic. Vlada bi torej morala za celostno reševanje teh problemov nameniti kar nekaj sredstev, rešitve pa bi morali čim prej uveljaviti tudi v praksi.V tem času je predsednik sveta upokojencev doma na Taboru prejel tudi pismo predsednika državnega zbora Dejana Židana, ki ga je obvestil, da je njegovo protestno pismo poslal vsem vodjem poslanskih skupin in obema državnozborskima odboroma: za zdravje in za socialne zadeve, zadnji ga je celo že obravnaval. Dr. Voje je seveda zadovoljen, da je njegovo pismo spodbudilo razpravo in iskanje rešitev v skladu s potrebami uporabnikov domov za starejše.