Proti Avstriji pred predorom Karavanke večkilometrska kolona

Možne poti proti Avstriji:



- Šentilj, trenutno ni čakanja, prehod je možen za vse državljane;

- prelaz Ljubelj, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa in zastoja, 3 kilometre;

- Korensko sedlo, odprto samo za državljane Slovenije in Avstrije, trenutno čakanja ni.

Povratek slovenskih dopustnikov se pričakuje danes in jutri

Še zadnji poletni vikend na hrvaški obali. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V luči dosedanjega poteka dogodkov mejni policisti bolj množično vračanje Slovencev pričakujejo danes in v ponedeljek. Vsem potnikom predlagajo, da se na pot pripravijo in izberejo mejne prehode, ki niso tako obremenjeni. Predlagajo jim še naprej tudi, da se na pot odpravijo čim prej, da se izognejo gneči, in da prispejo pravočasno, do ponedeljka do polnoči.

Zastoj, dolg 7 kilometrov je na gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji. Čakalna doba je več kot 5 ur, poroča prometnoinformacijski center. Predor Karavanke proti Avstriji namreč zapirajo zaradi zastoja in močno poostrene avstrijske kontrole prometa. Zaprta sta tudi uvoza Jesenice vzhod in Jesenice zahod/Hrušica proti Avstriji.Voznikom nenujno pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Avstriji odsvetujejo. Tisti, ki so namenjeni proti Jesenicam, naj uporabijo izvoz Lesce. Zastoj je tudi na regionalni cesti pri avtocestnem priključku Jesenice zahod/Hrušica v obe smeri.Voznike naprošajo, naj bo med kolonama ves čas vzpostavljen reševalni pas. Udeleženci prometa naj si zagotovijo dovolj tekočine, še preden pridejo v kolono, bolnim potnikom pa policisti odsvetujejo pot proti menjnem prehodu Karavanke. Hoja po avtocesti je prepovedana, so še poudarili.Gorenjski policisti so sporočili, da gre trenutno skozi predor okoli petsto vozil na uro, zato še vedno predlagajo preusmeritev na druge mejne prehode, tudi izven gorenjskega območja, saj se na Karavankah za prestop meje še vedno čaka več ur. Gorenjskim policistom že od včeraj v hudih zastojih pomagajo tudi ubljanski prometni policisti in specializirana enota za nadzor prometa na generalni policijski upravi.Prometno-informacijski center je za vikend pričakoval zelo veliko gostoto prometa na slovenskih cestah, saj bo poleg izteka počitnic v nekaterih nemških deželah in na Nizozemskem s ponedeljkom poteklo tudi prehodno obdobje pred uvedbo obvezne 14-dnevne karantene ob vstopu v državo za tiste slovenske državljane, ki so trenutno na Hrvaškem. Na Hrvaškem je namreč še vedno več deset tisoč slovenskih turistov, po nekaterih ocenah celo blizu 80.000.Trenutno je čakalna doba na vstop v državo na mejinih prehodih Dragonja (30 min) in Gruškovje (60 min).A v soboto pritiska slovenskih povratnikov na mejnih prehodih s Hrvaško niso zaznali. Občasno je predvsem na Dragonji, Jelšanah in Gruškovju prihajalo do zastojev in čakalnih dob, ki so dosegle tudi dve uri, a to ni bilo nič neobičajnega za poletno soboto. Prav tako so med potniki prevladovali tujci, ne Slovenci. To se je pokazalo tudi popoldne in še danes, ko se je promet močno zgostil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Zastoj je trenutno dolg kar dvanajst kilometrov. Istočasno pa je bil včeraj gost promet tujcev tudi v drugi smeri, torej proti Hrvaški.