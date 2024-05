Proti bakteriji, ki povzroča raka, s štirimi zdravili namesto s tremi

V pilotnem presejalnem programu preverjajo tudi učinkovitost nove terapije. Bolniki v raziskavi so obveščeni, kakšno zdravljenje bodo prejeli. Nekateri zdravniki imajo pomisleke, a so odveč, odgovarja strokovnjak.

V okviru pilotnega presejalnega programa na bakterijo Helicobacter pylori preverjajo tudi učinkovitost nove terapije. Posameznikom, pri katerih potrdijo okužbo s to bakterijo, predpišejo zdravljenje, ki je drugačno od običajnega in zapisanega v strokovnih smernicah Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo. Zakaj?

Šest tisoč pacientov ZD Ljubljana, starih med 30 in 34 let, je marca na dom prejelo vabilo na preventivno presejalno testiranje na bakterijo Helicobacter pylori (projekt Togas), v ZD Maribor pa so že pred pol leta na testiranje vabili 4000 pacientov (projekt Eurohelican).

Omenjena bakterija naj bi bila po ocenah kriva za približno 89 odstotkov primerov raka na želodcu brez kardije (kar je 78 odstotkov vseh primerov raka na želodcu). Največji problem je, da 80 odstotkov okuženih z njo nima nobenega simptoma ali znaka bolezni, zato je zgodnje odkrivanje te bakterije ključnega pomena za zmanjšanje tveganja za nastanek raka na želodcu in drugih s tem povezanih zdravstvenih težav. Pilotna projekta, ki potekata v več državah, sta zato zelo dobrodošla, ugotovitve pa bodo uporabljene za oblikovanje načrta in izvajanje ustreznega preprečevanja raka želodca po vsej EU.

Testiranje

in potek zdravljenja

Testiranje na bakterijo H. plyori v okviru projektov poteka s krvno preiskavo in potrditvenim dihalnim testom urea. V primeru okužbe sledi zdravljenje.

V Sloveniji je prvo zdravljenje v skladu s strokovnimi smernicami Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo (SZGH) sestavljeno iz kombinacije esomeprazola, amoksicilina in klaritromicina, traja pa 14 dni. Mesec dni po koncu zdravljenja je obvezna kontrola z dihalnim testom. Pri ljudeh, ki jim okužbo na Helicobacter potrdijo v okviru presejalnega programa, pa uporabljajo esomeprazol, amoksicilin, metronidazol in bizmutov oksid, prav tako 14 dni. Zakaj razlika v načinu zdravljenja?

»Izbira terapije temelji na trenutno najnovejših razpoložljivih dokazih o učinkovitosti in varnosti zdravil, so odgovorili iz Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja (NIJZ) – partnerja v projektu.

Gastroenterolog Bojan Tepeš nima podatkov o tem, da zdravniki predpisane terapije v sklopu raziskovalnih projektov ne bi želeli predpisovati.

Prof. dr. Bojan Tepeš, gastroenterolog in strokovni vodja projektov Eurohelican in Togas, je pojasnil, da trotirna terapija, ki jo uporabljajo vsak dan, vsebuje antibiotik klaritromicin, ki je nujen za respiratorne infekte. »Zato smo želeli v pilotni raziskavi in tudi v primeru uvedbe nacionalnega programa uporabiti druge antibiotike. V primeru uvedbe nacionalnega programa bi tudi amoksicilin zamenjali za tetraciklin. Štiritirna terapija z bizmutom je v evropskih priporočilih na prvem mestu.«

Tepeš je povedal še, da ravno zaključujejo veliko raziskavo SZGH, ki jo je podprla Krka in v kateri primerjajo opisani shemi zdravljenja. Izsledki naj bi bili na voljo v nekaj mesecih. Če se bo štiritirna terapija izkazala za veliko boljšo, bodo spremenili tudi smernice SZGH, ki zdaj priporočajo trotirno terapijo.

Nekateri pomisleki

Nekateri zdravniki se sprašujejo, zakaj morajo bolnikom, vključenim v raziskavi, predpisovati štiri zdravila, če so lahko učinkovita tri. Tepeš podatkov o tem, da zdravniki iz tega razloga opisane terapije ne bi želeli predpisovati, nima, pa tudi na številnih sestankih z zdravniki mariborskega in ljubljanskega zdravstvenega doma po njegovih besedah takšni pomisleki niso bili izrečeni.

»Iz dosedanjih slovenskih podatkov in podatkov iz registra EU (70.000 bolnikov) lahko povem, da so rezultati eradikacije s trotirno terapijo od 80 do 90 odstotkov, s štiritirno terapijo pa od 92 do 97 odstotkov. V teh pilotnih raziskavah kakor tudi v prihodnjih nacionalnih projektih je treba predpisati zdravljenje, ki daje najboljše rezultate ozdravitve. Na ta način je le pri manjšem številu bolnikov treba ponoviti zdravljenje z drugimi antibiotiki.«

Tepeš je povedal še, da glede stranskih učinkov, ki so prisotni pri 25 odstotkih bolnikov (večinoma so blagi), ni velike razlike med tro- in štiritirnim zdravljenjem: »Četrto zdravilo je bizmutov oksid, ki deluje lokalno, se ne absorbira in tako nima večjega vpliva na stranske učinke, razen spremembe barve blata.«

Bolniki v raziskavi so obveščeni, kakšno zdravljenje bodo prejeli, verjetno pa se jih malo od njih poglobi v to, da se zdravljenje razlikuje od trenutno obstoječega, če jih o tem zdravnik izrecno ne pouči.

Tepeš ob tem meni, da so strahovi odveč in da dobivamo vprašanja oziroma pomisleke od kolegov, ki mogoče niso eksperti za to področje.

V primeru potrjeno neuspešnega zdravljenja bakterije bo pri predvidoma nekaj odstotkih okuženih predpisano sekundarno zdravljenje, ki vključuje namesto zdravilne učinkovine amoksicilin ali klaritromicin zdravilno učinkovino levofloksacin. Za potrebe obeh omenjenih raziskav predpisujejo izključno antibiotike, ki jih v Sloveniji uporabljajo v normalni klinični praksi in imajo veljavno dovoljenje za promet z zdravili.

Majhen odziv

Od 4000 povabljenih pacientov so v ZD Maribor pridobili soglasja 1170 pacientov, od katerih jih je do 22. aprila 2024 opravilo intervjuje z referenčno medicinsko sestro 399, krvno plazmo pa oddalo 254. Od slednjih jih je bilo 27 pozitivnih na bakterijo Helicobacter pylori (10,6 odstotka). Vsi, ki so jim odkrili bakterijo, nadaljujejo zdravljenje prek osebnega zdravnika. Trenutno opravljajo ponovno vabljenje pacientov in upajo na čim večji odziv.

Med 6200 vabljenimi, starimi od 30 do 34 let, se je v ZD Ljubljana do 24. aprila 2024 k raziskavi prijavilo okoli 1900 ljudi. V celoti zaključenih je 425 izvidov krvi (425 oseb), med njimi je 51 pozitivnih in 374 negativnih. To pomeni, da je bilo 12 odstotkov pozitivnih. Ti bodo povabljeni še na dihalni test. Drugi, ki so se prijavili, so še v procesu testiranja. Tiste, ki se niso odzvali, bodo v raziskavo vnovič povabili.