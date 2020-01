Proti dvigu cen oskrbe v domovih za starejše

Vse oči so uprte v zakon o dolgotrajni oskrbi

Preberite še:

Valiti krivdo za dvig cen na slabo plačan in preobremenjen kader je enostavno sramotno, poudarja Levica.

Kje je zakon o dolgotrajni oskrbi

Levica poziva vlado, da nemudoma zavrne vloge za dvig cene oskrbe v domovih za starejše in posebnih zavodih in da nemudoma »dajo na mizo« zakon o dolgotrajni oskrbi.

Ljubljana – Kot je bilo napovedano, so se v nekaterih domovih za starejše s 1. januarjempovišale cene oskrbe. StrankaLevica poziva vlado, naj nemudoma zavrne vloge za dvig teh cenv domovih, kot poslansko pobudo pa so jo poslali tudi predsedniku državnega zbora.Levica vlado poziva, naj nemudoma zavrne vloge za dvig cene oskrbe v domovih za starejše. Levica: »Spremembe minimalne plače niso vzrok za cene storitev v domovih za starejše, temveč zgolj dajejo legitimnost za povečan dvig. Ta legitimacija svojo pravno formo najde v pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Za izredni dvig cen torej ni kriva minimalna plača, temveč pravilnik, ki omogoča prevlado profitnega interesa na področju socialnega varstva.Pravilnik omogoča tudi, da koncesionarji privilegirano zaračunavajo (za kar 28 odstotkov) višje cene storitev, kar ustvarja nepotrebno konkurenco na področju, kjer bi morala veljati solidarnost. Zato je valiti krivdo za dvig cen na slabo plačan in preobremenjen kader enostavno sramotno.«Ob tem opozarjajo, da ministrstvo za zdravje še ni pripravilo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki naj bi uredil to področje. V Sloveniji, kot navajajo, kar 160.000 upokojencev prejema mizerno pokojnino, torej nižjo od praga revščine, torej si ti ne morejo privoščiti niti obstoječih cen v domovih za starejše. To pomeni, da naš pokojninski sistem ne zagotavlja socialne varnosti večjemu delu upokojenske skupine.Zato Levica poziva vlado, da nemudoma zavrne vloge za dvig cene oskrbe v domovih za starejše in posebnih zavodih in da nemudoma »dajo na mizo« zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo omogočil, da bo oskrba univerzalna in nediskriminatorna, delavci, ki delajo v oskrbi pa pošteno plačani.