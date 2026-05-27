Proti Kopru 21 kilometrov zastoja, do Obale potrebni več kot dve uri

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem, v smeri proti Kopru, zaprta vozni in počasni pas, navaja portal Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je dolg zastoj vse do Kosez in Rudnika. Omenjeni portal je ob 15, uri navedel, da je od razcepa Kozarje do priključka Logatec več kot 21 kilometrov zastojev. Za pot do Obale je bilo v tem času potrebnega dvakrat več časa, 2 uri in 15 minut.

Zastoj je tudi na regionalni cesti. Možni obvozi so čez Horjul, Rakitno ali Velike Lašče–Unec.