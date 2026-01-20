Proti ne le kmetje, ampak tudi prebivalci, skrbi jih dvig podtalnice

Več kot 13.000 prebivalcev in 3730 objektov v Spodnji Savinjski dolini naj bi novi državni prostorski načrt bolje zaščitil pred poplavami, a ta teden se v Žalcu kaže, da je vprašanje poplavne varnosti vse prej kot tehnična podrobnost, temveč spor o tem, kdo bo vodo dobil pred vrata in kdo za nasip.

Načrt predvideva osem suhih in en moker zadrževalnik ter visoke nasipe do osem metrov, skupaj za 490,6 milijona evrov, kar odpira dilemo, koliko kmetijskih zemljišč in kolikšen dvig podtalnice je družba pripravljena sprejeti v zameno za manjše tveganje za Celje in Laško. Članek podrobno pokaže, zakaj krajani govorijo o »namernem poplavljanju« doline, kakšne strokovne argumente ponuja okoljsko poročilo in kaj pomeni, da država kljub več kot tisoč podpisom proti DPN umika ne predvideva, medtem ko se pripombe zbirajo le še do 6. februarja.