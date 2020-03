Proti popolni karanteni v domovih

Več vsebin iz Generacije+



Pričakujejo ukrepe

Ljubljana – V združenju za dostojno starost Srebrna nit se pridružujejo pomislekom sorodnikov stanovalcev v domovih za starejše, v katerih so zaradi zaščite pred koronavirusom prepovedali obiske tudi zdravih svojcev, čeprav so navodila ministrstva za zdravje in NIJZ drugačna.Na Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ), varuha človekovih pravic in medije so naslovili javno pismo, v katerem opozarjajo, da to pomeni diskriminacijo starejših v domovih . Obiski zdravih sorodnikov so namreč zanje edini stik s svetom, navsezadnje marsikateremu tudi pomagajo pri hranjenju, so zapisali.Ena od sorodnic, ki je tudi zdravnica, jim je napisala, da je karantena brez epidemiološke indikacije neke vrste zapor. Ker je to kršitev človekovih pravic starejših v domovih in velika diskriminacija, od varuha človekovih pravic in drugih odgovornih pričakujejo, da bodo nemudoma ukrepali, pravi predsednica zdru​ženja Biserka Marolt Meden.Nedopustno se jim zdi, da so v nekaterih domovih zaradi zaščite pred koronavirusom opustili fizioterapijo in delovno terapijo za starejše na vozičku. Med drugim zagovarjajo možnost odvzema starejših iz doma, na primer za konec tedna, če je bila to praksa sorodnikov do zdaj. Pričakujejo pa tudi, da bodo domovi starejših dobili ustrezno zaščitno opremo, tako kot zdravstveni domovi in bolnišnice.