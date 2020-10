Protikoronski PKP#5 kliče po popravi krivic

Peti protikoronski paket predvideva le 30-odstotni dodatek.

Prejeli bi ga le zaposleni v negi v sivih in rdečih conah.

Sindikat zahteva 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino in socialne zadeve, Foto: Voranc Vogel/Delo

Nevzdržne razmere

Razmere v zdravstvenih in socialnovarstvenih covid ustanovah so nevzdržne. Foto Voranc Vogel

Ljubljana – Peti protikoronski paket vlade za omilitev posledic covida-19 bo zarezal v dodatke zaposlenih v socialnem varstvu in v zdravstvu, saj naj bi 30-odstotni dodatek prejeli le tisti, ki delajo z okuženimi. Sindikati delavcev v zdravstveni negi in socialnem varstvu so enotni: to je odločno premalo.Državni zbor bo zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19, obravnaval predvidoma prihodnji teden. Predlog predvideva tudi možnost začasne razporeditve zaposlenih iz socialnovarstvenih in zdravstvenih zavodov v domove starejših občanov. Prerazporejenim bi pripadel 20-odstotni dodatek.To, da bi torej dodatek prejeli le tisti zaposleni, ki delajo v sivih in rdečih conah, po oceni sindikata zdravstva in socialnega varstva pomeni, da je vlada prezrla njihove dosedanje pozive po kadrovskih standardih in normativih v teh dejavnostih. Tudi ni upoštevala julijske zahteve po sredstvih za izplačilo dodatka za delo v tveganih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače. Toliko so zaposleni namreč prejemali v času epidemije. Glede na to, da so socialnovarstvene in javne zdravstvene zavode julija razglasili za ogrožena območja zaradi covida-19, bi moral po mnenju sindikata dodatek zaposlenim pripadati še naprej.Minister za deloje za Delo izjavil, da se na ministrstvu zavedajo, da so »zaposleni v domovih za starejše in tudi v drugih socialno varstvenih institucijah v tem času še posebej obremenjeni«. Skrb za starejše je njegova prioriteta, dodaja, zato »težave na tem področju od nastopa mandata nove vlade naslavljamo konkretno z ukrepi in dodatnimi finančnimi sredstvi«. Minister v kratkem napoveduje tudi pogajanja glede standardov in normativov pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev.Izvajalci dve tretjini prihodkov ustvarijo iz naslova oskrbnin, v primeru suma oziroma laboratorijsko potrjene okužba novim koronavirusom pa velja v skladu z usmeritvami zdravstvene stroke popolna prepoved sprejema novih uporabnikov. Iz proračuna se bodo v prihodnje, poudarja minister, krili tudi stroški izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, ki so posledica prepovedi sprejema novih uporabnikov.Naj spomnimo, da so med epidemijo vsi uslužbenci v javnem sektorju lahko prejeli dva dodatka: po kolektivni pogodbi in po prvem protikoronskem paketu je to skupaj lahko naneslo tudi stoodstotno plačo. Dodatki so pripadali vsem zaposlenim, ne glede na to, da so imeli okužene denimo le v dobri desetini domov za starejše. Poleg tega so domovi dodatke plačevali iz državnega proračuna, ne iz lastne blagajne. V četrtem protikoronskem paketu so za dodatne zaposlitve v socialnovarstvenih zavodih predvideli 29 milijonov evrov.Zaposleni delajo v nevzdržnih razmerah, pravijo v sindikatu. Čeprav v popolnih zaščitnih oblačilih, so izpostavljeni ogromnemu tveganju za okužbo. Izčrpavajoče delo traja že več kot pol leta, ljudje so zaradi stalnega stresa psihično in fizično izčrpani, njihove ekipe so podhranjene, mnogi usposobljeni odhajajo, dajejo odpovedi tudi zaradi nestimulativnega dohodka. Podpore zaposlenim, ki delajo v »nečloveških razmerah«, v zadnjih dneh kar dežujejo. V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije pozivajo k reševanju kadrovske problematike in ustreznejšem vrednotenju vseh poklicev zdravstvene nege. Ustrezno nagrajevanje najbolj izpostavljenih v zdravstvu pričakujejo tudi zdravstveni sindikati konfederacije Pergam.