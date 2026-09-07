Protikorupcijski organi so kot vino – z leti postanejo boljši

O izzivih boja proti korupciji v času prodora umetne inteligence smo govorili s Samuelom De Jaegerejem z Mednarodne protikorupcijske akademije (IACA), ki izvaja Globalni program za merjenje korupcije (GPMC). Protikorupcijske agencije so po njegovem kot vino – z leti postanejo boljše, zato jih nikoli ne bi smeli ukiniti brez premisleka, ker bo zelo težko doseči enako zmogljivost, kot je bila dosežena v desetletjih. Umetna inteligenca ne more nadomestiti človeške presoje, lahko pa opravi veliko analiz iz vse več podatkov, ki so na voljo. »Inteligentna orodja v rokah preiskovalcev ali uradnikov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem korupcije, lahko pomagajo zožiti nabor primerov, v katerih bi se korupcija utegnila pojaviti,« pravi De Jaegere.

Protikorupcijske agencije so učinkovite le, če so operativno neodvisne. Sposobne morajo biti delovati neodvisno od izvršilne veje oblasti, da se lahko uprejo političnemu vmešavanju, opozarja sogovornik. Ta je seznanjen z namero vlade, ki z novim zakonom o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj in organiziranega kriminala uvaja StKOK.