Protipoplavni ukrepi so nujni, Laško plava kar naprej

Laško je bilo prejšnji konec tedna odrezano od sveta, potem ko je Savinja zavzela ozko dolino med Celjem in Zidanim Mostom. Reka je s sabo nosila ogromno materiala, a teden dni po povodnji je Laško večinoma že očiščeno. Zdaj največjo težavo predstavljajo plazovi, vsak dan se sproži kakšen nov. Župan Marko Šantej pravi, da brez pomoči države sanacije ne bodo zmogli, nujno pa morajo tudi izvesti vse protipoplavne ukrepe, saj je Laško vsakih nekaj let pod vodo.

Laško je prevečkrat pod vodo, zato vodstvo občine poziva k dokončanju protipoplavnih ukrepov, vključno z razlivnimi polji gorvodno. FOTO: Boris Vrabec

Laščani, gasilci, civilna zaščita, vse javne službe in številni prostovoljci so se v tednu dni resnično izkazali. Težko je verjeti, da je bilo mesto pred manj kot tednom dni odrezano od sveta in da je Savinja tu pustila tone materiala. Danes so le še pred večstanovanjskimi hišami posamezni kupi materiala. Tudi zato, ker so se nekateri šele dobro vrnili domov. Med njimi tudi Robert Gregorin, ki je na kup nosil uničene stvari iz kleti, in je bil med poplavo v Bosni: »Šele včeraj smo prišli domov, ker prej sploh nismo mogli. V Bosni se je razlila Sava in tudi od tam nismo mogli, tako ali tako pa takrat ne bi mogli priti, ker je bila cesta zaprta. Videl sem, kaj se dogaja, ampak ne moreš nič, če so ceste zaprte.«

Večinoma so Laško po poplavi že očistili, pomagali so tudi številni prostovoljci. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Več kot 120 objektov je poplavilo. Spet je bil pod vodo tudi kulturni center, v katerem ima prostore tudi Laška pihalna godba. V povodnji so ostali brez 280 kosov uniform, notnih stojal, več glasbil. »Vodo smo iz bobnov zlivali,« razlaga članica godbe Špela Juhart. Dodala je, da so sicer umaknili stvari, a je bilo vode preveč: »Uničilo je tudi blago za uniforme mažoretk. Izgubljen je arhiv, k sreči smo imeli od zadnjega koncerta na festivalu Pivo in cvetje glavne instrumente vsak pri sebi doma, rešili pa smo koncertni boben.«

Laški pihalni godbi je zalilo okoli deset pihal in trobil ter pet bobnov. FOTO: Laška pihalna godba

Razseljeni

Tudi v Laškem so morali ljudje zapustiti svoje domove, 25 so jih zaradi poplave in plazov razselili. Kot pravi župan Marko Šantej, se tri gospodinjstva na Brezno ne bodo več vrnila. Njihova večstanovanjska hiša je preveč ogrožena: »Čakamo še geomehansko poročilo, ampak groba ocena je, da bo objekt tudi dolgoročno neprimeren za bivanje.«

Občina je znana po plazovih, že maja so jih imeli 25. Včeraj so si deset najbolj kritičnih ogledali s projektanti. Plaz na Breznem je odnesel tudi vodovod, tako da so morali urediti nadomestnega, plazovi ogrožajo ceste, ponekod so po besedah župana ogrožene edine dostopne poti do objektov. Stanje nekaterih plazov se slabša in če se bo to nadaljevalo, bodo morali seliti še dve družini, opozarja Šantej. Plazov pa je preveč, brez pomoči države ne bo šlo.

Prostore pod hotelom Thermana Park Laško je v celoti zalilo in čiščenje še poteka. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Bazeni konec avgusta

Poplava je bila velik udarec tudi za Thermano Laško. V zdravilišču jim je zalilo vse pritlične prostore, vključno z bazeni in wellnessom. Bazene bodo usposobili predvidoma do 25. avgusta, terapije, ki jih imajo v nadstropju, pa so izvajali že v soboto, ko je bilo Laško še odrezano od sveta. Zdravilišče in hotel Thermana Park Laško sta bila vsak zase otoka sredi Savinje, razlaga predsednica uprave Mojca Leskovar: »Vse je bilo zalito. V najtežji noči je več kot 40 zaposlenih tu tudi prespalo.« Takrat je bilo v Thermani 360 gostov, ki so jih okoli petih zbudili, da so umaknili avtomobile. Pod hotelom, kjer je tudi parkirna hiša, je namreč zalilo vse. Zaposleni in številni prostovoljci, včeraj so jim prišli pomagat tudi iz Dewesofta, so očistili že ogromno. »Vsak dan je tu od sto do 150 ljudi. Hitimo in mislim, da bomo v rekordnem času vse postavili na noge,« z nasmeškom razlaga Leskovarjeva, ki pravi, da je zaposlene povodenj povezala. »Kot nekakšen brezplačen team building.«

V Laškem je zalilo tudi pokopališče. FOTO: Boris Vrabec

Škoda bo velika, Leskovarjeva ocenjuje, da med 4,5 in šestimi milijoni evrov: »Nujno je, da dokončajo protipoplavne ukrepe. Mi imamo svoje, vključno s črpalkami. Tudi zavarovano imamo vse, ampak ne bo dovolj. Brez pomoči države ne bo šlo.« Tudi župan Šantej pravi, da je ureditev protipoplavnih ukrepov nujna, saj so poplavljeni vsakih nekaj let. K sreči jim vsaj mostov ni poškodovalo: »Če bi imeli poškodovane mostove, potem pivovarna sredi glavne sezone ne bi imela kaj delati, ker ne bi imela dostopa. Jim je pa v pivovarni z lastnimi protipoplavnimi ukrepi in sistemi zaščite uspelo omejiti škodo. Imeli so območje pod vodo, a je škoda minimalna.«