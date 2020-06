Po več tednih protestov Trg republike tokrat ni ograjen

Vse o dogajanju na današnjem protivladnem protestu spremljamo tukaj:

Kulturnik Jaša Jenull je ob začetku shoda nagovoril nasprotnike aktualne vlade. FOTO: B. T.

FOTO: B. T.

Nasprotniki vlade aktualnega premierase danes na ulicah zbirajo drugič v tem tednu. Današnji protest sledi sredini alternativni proslavi ob dnevu državnosti , organizirani na pobudo Aktiva delavk in delavcev v kulturi.Spomnimo, sredina alternativna proslava se je odvila ob 19.00 na Prešernovem trgu, nagovorom aktivistov pa je sledil sprehod po ulicah središča Ljubljane. Udeleženci proslave in shoda so bili kritični do pregrajevanja prestolnice in do, med drugim, predsednika RS– zbrana množica se je ustavila tudi pred predsedniško palačo, kjer so zbrani prižigali sveče in, denimo, zahtevali, da predsednik ne obišče fojb.Ob Gregorčičevi ulici, kjer je sedež Vlade RS, protestniki vzklikajo: »Lopovi!«Protivladni shod je zopet množično obiskan. Po mestnem središču svoje nasprotovanje vladi izraža več tisoč ljudi.Protivladni shod po ljubljanskem mestnem središču poteka v prijetnem vzdušju, slišati je žvižge in zvončkljanje. Na plakatih protestnikov gre tudi ta petek brati zapise, ki vlado obtožujejo kraje javnega denarja.Protestniki se ne bodo odpravili na Trg republike, ki sicer danes za spremembo ni ograjen, temveč po ulicah »okupirane« Ljubljane.Kulturnik Jaša Jenull je nagovoril zbrane: »Če se sprašujete, kaj se dogaja – stopnjujemo, nobena ograja nas ne bo ustavila.«Udeleženci današnjega protivladnega shoda se zbirajo na Prešernovem trgu.