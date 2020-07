Na ulicah spet protestniki

Policija na Prešernovem trgu. FOTO: Voranc Vogel

Po tem, ko je več tisoč protestnikov več kot dva meseca vsak petek kolesarilo proti vladi, so danes shod v podporo vladi ob 18.30, torej pol ure pred protivladnimi protesti, napovedali tako imenovani rumeni jopiči.Gre za nekaj deset podpornikov vlade, ki so se prvič pojavili na alternativni proslavi ob dnevu državnsti . Anonimna skupina Vladozlom je sicer razkrila identiteto številnih izmed njih in predložila dokaze, da gre za vidne neonaciste. O povezavah med neonacisti v rumeni jopičih in vladajočo stranko SDS je danes pisal portal za raziskovalno novinarstvo Oštro.Protestniki se pomikajo po Prešernovi cesti. Z oken jim pojejo v spodbudo.Protivladni protestniki, kakor ponavadi, v velikem številu kolesarijo po Aškrečevi cesti.Protivladni protestniki so se zbrali na Slovenski cesti, provladni rumeni jopiči so zapustili Prešernov trg v spremstvu policije.Protestniki pozivajo, naj se pusti fašiste na Prešernovem trgu in se proti vladi zbere na Slovenski cesti.Okoli dva ducata podpornikov vlade se je zbralo na Prešernovem trgu, kjer vzklikajo: »Za narod!« Kljub napovedi, da jih na Prešernovem trgu ne bo, nekaj protivladnih protestnikov na provladne vpije: »Odstranite se nacisti!« Policija opozarja naj držijo medsebojno distanco.Ob napovedanem pričetku shoda provladnih protestnikov jih je na Prešernovem trgu le peščica. Prisotne so tudi posebne policijske enote. Da bi se izognili konfliktom, so protivladni protestniki napovedali, da jih na Prešernovem trgu danes ne bo, ponovno bodo kolesarili po ulicah okoli Državnega zbora. Kljub temu jih je nekaj vendarle na Prešernovem trgu.