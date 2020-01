Proučujejo opravljene inšpekcijske nadzore

Ljubljana – Ministrstvo za finance je bolnišnicam (Celje, Kranj, Trbovlje in Slovenj Gradec), ki morajo po odločbah Urada RS za nadzor proračuna vrniti skupno 1,8 milijona interventnih sredstev, ponudilo najem likvidnostnega posojila. Vztraja pri razlagi določbe zakona, da so bila vsa sredstva za plačilo obveznosti, ki so zapadla po 30. novembru 2017, porabljena nenamensko.Presečnega datuma interventni zakon ni določal, ministrstvi za finance in zdravje sta se odločili za dan, ko so bolnišnice prejele denar. To je bilo dva meseca po uveljavitvi zakona, pojasnjujejo na ministrstvu za finance: »V vmesnem času so lahko nastale že nove obveznosti. Ker je šlo za pomoč bolnicam pri reševanju njihove finančne situacije, sta ministrstvi 30. november 2017 določili kot razumni rok. S to odločitvijo sta šli naproti čim ugodnejši rešitvi za bolnišnice.«Datum sta ministrstvi določili, ko je bila večina inšpekcijskih nadzorov že opravljena. Na ministrstvu so pojasnili, da so imeli inšpektorji že prej interno usmeritev, da upoštevajo omenjeni presečni datum. Urad za nadzor proračuna kljub temu znova proučuje že opravljene inšpekcijske nadzore v bolnišnicah, še pojasnjujejo na ministrstvu: »Doslej so zaključili s proučevanjem primera Splošne bolnišnice Izola in ugotovili, da obstajajo utemeljeni razlogi za dodatni nadzor v tej bolnišnici. Zaradi interesa inšpekcijskega postopka drugih informacij trenutno ne moremo posredovati.«Bolnišnice, ki morajo denar vrniti, so se na odločbe urada pritožile, kdaj bo vlada o tem odločala, še ni znano.