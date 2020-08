FOTO:Prtljaga Pivčeve je pretežka za poslance

Ljubljana – Odločen in enoten poziv poslanske skupine Desusa k takojšnjemu in nepreklicnemu odstopu predsednice stranke Aleksandre Pivec je presenečenje. Vseh pet poslancev bo, če zamenjave na vrhu stranke ne bo, odšlo svojo pot, so odločni po današnjem pogovoru s predsednico o plačilih računov ob njenih službeno-zasebnih obiskih na Krasu in v Izoli. Pivčeva brez poslanskih glasov na političnih stavnicah, ne glede na podporo predsednika vlade, ki jo po njenih besedah ima, ni vredna veliko.Če Aleksandra Pivec ne bo zapustila vrha Desusa, bo o tem, kako naprej, razmislil tudi Tomaž Gantar, minister za zdravje in predsednik ...