Prva obveza in zaveza je delo s pacienti

Pri izbiri študija se je odločal med medicino in zgodovino. Zaradi očetove bolezni se je odločil za medicino, vendar se tudi zgodovini ni odpovedal. Še vedno strese iz rokava najrazličnejše letnice, poleg tega je predsednik medikohistorične sekcije slovenskega zdravniškega društva. »Že na medicinski fakulteti so nam profesorji vbijali v glavo, da je treba vse, kar smo dognali, tudi zapisati, sicer bodo naše ugotovitve prej ali slej pozabljene. In tega se še vedno držim,« je dejal Elko Borko, legenda mariborske in tudi slovenske ginekologije in porodničarstva. Kot letnik 1934 se verjetno še spominjate življenja v ...