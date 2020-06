Prva poveže, več zaporednih šibi

Ljubljana – Koalicija je s pomočjo SNS po maratonski razpravi ubranila gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki mu je preostala opozicija očitala nepregledno, negospodarno in koruptivno ravnanje ob nabavah zaščitne in medicinske opreme. Njegov odgovor na očitke iz interpelacije, ki ji bo v kratkem poleg tiste zoper notranjega ministra Aleša Hojsa najverjetneje sledila še kakšna, pa so pospremili celo z aplavzom. »Po prvi interpelaciji je vladna koalicija ponovno bolj povezana in prav tako opozicija. Po več zaporednih interpelacijah pa je vladna stran šibkejša in se tudi zato vsaj pred volitvami hitreje razleti,« ...