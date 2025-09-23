  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Prva robotska presaditev ledvice z živo darovalko: mati darovala ledvico sinu

    UKC Ljubljana so predstavili zapletenost in potek robotske presaditve ledvice z živim darovalcem oziroma darovalko v Sloveniji.
    Jernej Kaloh je mamino ledvico prejel le nekaj dni pred 40. rojstnim dnem. Po nekaj dneh dialize ni več potreboval. FOTO: zajem zaslona/UKC Ljubljana
    Jernej Kaloh je mamino ledvico prejel le nekaj dni pred 40. rojstnim dnem. Po nekaj dneh dialize ni več potreboval. FOTO: zajem zaslona/UKC Ljubljana
    Simona Bandur
    23. 9. 2025 | 11:56
    23. 9. 2025 | 12:00
    V Sloveniji vsako leto presadijo med 50 in 60 ledvic na leto, večinoma jih bolniki dobijo od umrlih darovalcev, primerov z živimi darovalci je zelo malo. Na začetku junija pa so v transplantacijski medicini dosegli nov mejnik: izvedli so prvo robotsko presaditev ledvice z živim darovalcem oziroma darovalko v Sloveniji. Prejemnik ledvice je 40-letni Jernej Kaloh, darovalka njegova mama. Po treh mesecih imata oba odlične izvide, poročajo zdravniki, ki skrbno spremljajo njuno zdravstveno stanje.

    image_alt
    Ko življenje pride v hladilni torbi: Presaditev organov za nekatere edino upanje

    Operacija je bila 3. junija, le malo pred 40. rojstnim dnem Jerneja Kaloha. Trajala je približno eno uro, v eni operacijski sobi je bil on, v drugi njegova mama. Prejemnik ledvice je bil na včerajšnji predstavitvi pomembnega mejnika ganjen: »Okrevanje po operaciji je bilo zelo hitro, ko sem prišel domov, bolečin nisem čutil, le na intenzivnem oddelku po operaciji,« je opisal počutje ter se zahvalil osebju ter mami, ki se je odločila, da daruje organ. Za mamo, kot je dejala, je bila to odločitev brez pomislekov in dvomov. »Vedela sem, da sem zdrava in bila pripravljena dati skozi vse potrebne postopke. Šele zdaj se zavedam, kako pomembna stvar je bila to,« je dejala s solzami v očeh. 

    Tudi medicinske sestre, ki so na različnih oddelkih spremljale zdravljenje, so čustveno opisale podvig: »Največje darilo, ki ga lahko bolnemu otroku za izboljšanje zdravstvenega stanja podari starš, je darovanje organa, in to ne glede na starost.«

    Manj bolečin in manj zapletov

    Robotska presaditev ledvice, ki jo daruje živi darovalec, je bistveno manj invaziven kirurški poseg, je na predstavitvi poudaril specialist urologije Simon Hawlina, ki je vodil postopek. »Zakaj bi sploh robotsko asistirano presadili ledvico? Predvsem zato, da bi imel bolnik manj bolečin, bi hitreje okreval in da bi bilo manj zapletov,« je poudaril. Bistveno daljša kot sam poseg je bila sicer priprava nanj, je dodal: da so se ustrezno izurili, so potrebovali nekaj let. 

    Pri posegu, kakršen je ta in jih pričakujejo v prihodnje še več, namreč sodeluje veliko medicinskih ekip, od dializnih centrov, centrov za transplantacijo, ekipe kirurgov in anesteziologov in nato ekip na intenzivni negi in oddelku. Bolnike sicer spremljajo vse življenja in tudi za tokratnega prejemnika ledvice ter darovalko zagotavljajo, da imata po treh mesecih odlične izvide. Pomemben člen so tudi psihologi in etična komisija, ki preveri, ali je darovanje od živega darovalca upravičeno. »Transplantacijska medicina je logistično verjetno v vrhu zapletenosti v humani medicini pri izvajanju posegov,« je poudaril Miha Arnol, predstojnik kliničnega oddelka za nefrologijo in vodja centra za transplantacijo ledvic.

    image_alt
    Večina ljudi ne ve, da so ledvični bolniki

    Urolog Uroš Fekonja je opisal kompleksen poseg, ki se začne z odvzemom ledvice. Kot je dejal, jo odvzamejo laparoskopsko, zaradi česar ima dajalec manj pooperativnih bolečin, hitreje okreva, manj možnosti je tudi krvavitve med posegom. Ledvico sicer pripravijo že v trebušni votlini, nato jo z manjšim rezom odvzamejo, namestijo v vrečko in v dveh do teh minutah pripravijo na presaditev. Čeprav je poseg, ko so ekipe upeljane, manj kompleksen, pa je tudi on poudaril zahtevnost priprav in koordinacije med številnimi ekipami. Člani ekip so, kot je razmišljal, tudi pod večjim pritiskov, saj ledvico odvzamejo živemu in zdravemu dajalcu, ki se je za to odločil iz altruizma do bližnjega, zato ne sme iti nič narobe.

    V nekaj dneh ni potreboval dialize

    Sama operacija sicer, kot je dodal Hawlina, zahteva dve ekipi v dveh operacijskih sobah:  »Odvzem poteka hitro, ledvica se prenese iz ene v drugo operacijsko, kjer pripravijo ledvico in vstavijo ter našijejo žile. Z robotom je to mogoče zelo natančno opraviti,« je opisal. Z novo tehnologijo lahko med operacijo ugotavljajo tudi prekrvljenost organa. Presadek je začel v tem primeru zelo hitro delovati, bolnik v nekaj dneh ni več potreboval dialize.

    Prva robotska presaditev ledvice z živim darovalcem je sicer zadnji od mejnikov v 55 letih zgodovine transplantacij pri nas. Na letni ravni opravijo med 50 in 60 presaditev ledvic, večina je od umrlih darovalcev, relativno malo je živih darovalcev, manj kot pet na leto, je navedel Miha Arnol. Z dosežki, kot je ta, imajo priložnost, da spodbudijo program živega darovanja, kar je še posebej pomembno za bolnike, mlajše od 60 let, ki potrebujejo dolgo delujočo ledvico. Ledvica živega darovalca namreč bistveno dlje preživi kot od umrlega. Preživetje presadka je boljše tudi zaradi tega, ker ga takoj prenesejo v sosednjo dvorano, je še opisal, pri ledvicah, ki jih dobijo od umrlih, pa pogosto prepotujejo več sto kilometrov. In navsezadnje pri živem darovalcu dobro poznajo njegovo zdravstveno stanje, če gre za sorodnika, je pomembno tudi tkivno ujemanje.

    Robotski sistemi v bolnišnicah

    Robotske operacije so prihodnost medicine, je med drugim dejal Hawlina. »Razvoj gre proti operacijam na daljavo, seveda najprej v edukativne namene, potem pa dejansko.« V UKC Ljubljana že pričakujejo drugi robotski sistem. »Javni razpis je objavljen, če bo vse po sreči, bi ga morali imeti konec v kliničnem centru,« je povedal, a dodal, da bi moral ob napredku, kakršnemu smo priča, ljubljanski UKC imeti že pet takih sistemov. Pred kratkim ga je dobila izolska bolnišnica in ljubljanski onkološki inštitut, odprt razpis je v Slovenj Gradcu, da bi ga dobili, si prizadevajo tudi v Murski Soboto, je naštel Simon Hawlina.

