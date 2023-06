Prva seja novega sveta zavoda RTV Slovenija bo v ponedeljek

Po objavi sklepa, s katerim so ustavni sodniki umaknili zadržanje treh členov novele zakona o RTV Slovenija, je vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough sklical prvo sejo za ponedeljek, 5. junija 2023, ob 18. uri.

Za ta datum – ustavni sodniki so določili sedemdnevni rok po objavi sklepa – se je izreklo tudi enajst od skupno 17 članov novega sveta zavoda, ki so vse od imenovanja v neformalnih stikih in se pripravljajo na prevzem nalog, ki jim jih nalaga novela zakona o RTV Slovenija – najpozneje v 15 dneh bodo morali objaviti razpis za predsednika in člane uprave ter upravičence tudi pozvati, naj v 15 dneh sporočijo imena članov finančnega odbora.

»Naše prve naloge bodo usmerjene v prihodnost, v zagotavljanje najvišjih standardov v programih in storitvah javne radiotelevizije,« so v ponedeljkovi izjavi poudarili svetniki ter pozvali v. d. generalnega direktorja, naj do polnega delovanja novega sveta RTV Slovenija ne sprejema nobene odločitve, ki ni nujna ali bi lahko imela dolgoročne posledice za delovanje in poslovanje RTV Slovenija.