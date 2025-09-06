Prva prioriteta Goloba: 72 odstotkov vprašanih prepričanih o neuspešnosti vlade

V nadaljevanju preberite:

»Predsednik vlade spet poudarja, da je krepitev zdravstva prva prioriteta te vlade,« so še prejšnji teden zatrdili v njegovem kabinetu, a javnost z ukrepi na tem področju nikakor ni zadovoljna. To kaže tudi javnomnenjska poizvedba inštituta Mediane za Delo, ki je pokazala, da kar 72 odstotkov vprašanih meni, da vlada na tem področju ni bila uspešna. Najbolj kritični so seveda podporniki opozicije, a tudi podporniki koalicije o uspešnosti vlade niso povsem prepričani.