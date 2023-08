Prvak SDS Janez Janša spremenil taktiko

V nadaljevanju preberite:

Vlada po naravni katastrofi, ki je prizadela Slovenijo, pripravlja ukrepe za sanacijo njenih posledic. Strah pred tem, da bi vladajočo koalicijo s svojimi zakonskimi predlogi spet prehitela opozicija in blokirala vlado, kot se je zgodilo lani, je odveč. Tokrat so namreč v opoziciji izbrali drugačno taktiko.

Maja lani so poslanci SDS in NSi takoj po potrditvi poslanskih mandatov v parlamentarno proceduro vložili več deset zakonodajnih predlogov in tako blokirali zmagovalca volitev. Državni zbor je namreč tako moral najprej obravnavati vse vložene opozicijske predloge, šele nato so prišli na vrsto koalicijski.