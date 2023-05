Vlada napoveduje razkritje oderuških marž v prehranski verigi

Predsednik vlade Robert Golob (Gibanje Svoboda) ter podpredsednika vlade Tanja Fajon (SD) in Luka Mesec (Levica) so strnili vtise ob prvi obletnici vlade.

Kot so dejali uvodoma, je vlada pripravila 1014 predpisov, 57 zakonov in novel, 430 iz pristojnosti vlade in 527 iz pristojnosti ministrstev.

Luka Mesec, predsednik Levice in minister za delo in solidarno prihodnost, je dejal, da »vlada v srcu uteleša dva pojma, svobodo in solidarnost.« Kot je dejal, so v proračunu za stanovanja v letošnjem letu namenili 90 milijonov letos, od tega 25 milijonov za neprofitna stanovanja, »kar je več kot prej v dvajsetih letih.« V kratkem lahko pričakujemo zakon o ekonomski demokraciji, je dejal. S področja kulture je obljubil obnovo Drame, pohvalil se je tudi z »osvoboditvijo« Slovenske tiskovne agencije in prizadevanjem za RTV-jem.

Glede dela je izpostavil dvig minimalne plače za 100 evrov, »kar je najvišje zvišanje v zgodovini.« Poudaril je krepitev delavskih pravic tudi s pravilnikom o poklicnih boleznih ter prizadevanja za prenove osebne asistence kot posebnega sistema skrbi za invalide.

Tanja Fajon je poudarila, da se v novi vladi »poslušamo, odpiramo vrata civilni družbi in strokovni javnosti, ter se spoštujemo in nikogar ne puščamo zadaj.« Vojna v Ukrajini, ki je povzročila rast cen, draginjo in inflacijo, še vedno povzroča dvigovanje cen izdelkov. »V SD smo pripravili nabor ukrepov, kako pomagati ljudem pri visokih življenjskih stroških. To bo velik izziv in pobuda naše stranke. Na ministrstvu za gospodarstvo smo s Sid banko zagotovili 700 milijonov evrov za investicije v turizem in gospodarstvo, več denarja je namenjenih tudi športu.«

»Obljubili smo, da bomo ljudem omogočili življenje v normalni družbi. Prva stvar je, da smo po legalni poti osvobodili medije. Z namenom, da RTV ne bo talka politike. Mi smo se odpovedali vplivu na RTV. Cene elektrike za gospodinjstva so eni najnižjih v EU,« je dejal Golob in dejal, da je za to poskrbela vlada. Glede cen energije za podjetja, pa je dejal, da so rekordni dobički podjetji in zaposlenost podatek, ki pove, da je delovanje gospodarstva odlično.« Do leta 230 bomo dvignili dodano vrednost na 100.00 evrov na zaposlenega (trenutno je pod 60.000 evri), je še obljubil premier.

Ob prvi obletnici vlade v četrtek opozorilno kolesarjenje Civilna iniciativa Glas ljudstva ob prvi obletnici vlade Roberta Goloba v četrtek popoldne v Ljubljani pripravlja opozorilno kolesarjenje za uresničevanje vladnih zavez ljudstvu. V iniciativi namreč ocenjujejo, da je vlada zastala pri uresničevanju nekaterih ključnih ukrepov, med drugim na področjih stanovanj in zdravstva. Kot so spomnili v sporočilu za javnost, so v iniciativi Glas ljudstva že pred volitvami opozarjali, da si želijo drugačne politike – take, ki se bo zavzemala za dobrobit ljudi in okolja, ne pa za interese kapitala. »In že pred volitvami smo opozorili, da bomo tudi novi vladi gledali pod prste in jo spominjali na zaveze, ki jih je sama dajala ljudstvu,« so zapisali. Ob prvi obletnici Golobove vlade, ki bo v četrtek, ocenjujejo, da je čas, da gredo ponovno na kolesa. S kolesarjenjem bodo vlado opozorili na zastoj in tudi korake v napačno smer pri uresničevanju nekaterih ključnih ukrepov, ki bi jih morala vlada po lastnih zavezah uresničiti v prvem letu vladanja. Poleg stanovanjske politike in razmer v zdravstvu so izpostavili še, da tudi na področju reforme političnega sistema ni vidnih konkretnih korakov v smeri izpolnjevanja zavez. STA

Razkrinkali bodo oderuške marže

»Ker lahko vidimo, da so se cene rasti hrane v Evropi ustavile, pri nas pa ne, smo danes podpisali uredbo za spremljanje cen po celotni prehranski verigi, od kmeta do trgovca. Ukrep bo veljal šest mesecev, cene bomo spremljali po celotni verigi in ugotovili, kdo ima oderuške marže in kuje dobičke na račun ljudi. Ugotovili smo, da cene ne sledijo evropskim trendom in tega ne bomo dopustili,« je dejal Golob.

Komentiral je tudi stanje na Balkanu. »Z našimi potezami krepitve Bosne in Makedonije kažemo, da se zavedamo, kako pomemben je mir, ki ga iščemo skozi krepitev demokratičih institucij. Naše ideje sprejemajo tudi največje članice.«

Komentiral je tudi ustavne sprememebe, »za katere je bilo vedno slišati, da niso dosegljive. Iskali smo konsenz z vsemi zdravimi silami v parlamentu, ne glede na to ali so v koaliciji ali opoziciji. Verjamem, da bomo proces pripeljali naprej. Na temo volilne zakonodaje bomo sprožili proces z državljani, da vidimo, ali lahko najdemo konsenz za spremembe volilne zakonodaje.«

Vlada je v prvem letu napovedala sedem reform. Politični analitiki ocenjujejo, da možnosti za pripravo in izvedbo različnih reform vlada Roberta Goloba še vedno ima, je pa pri tem pomembno vprašanje, ali so v vladni koaliciji res dogovorjeni, katere reforme bi bilo treba izpeljati in tudi po katerem vrstnem redu. Državljani in analitiki so enotni, da je ključna zdravstvena.

Tanja Fajon je poudarila, da bodo omogočili, da bo javno zdravstvo modernizirano in dostopno vsem ne glede na debelino denarnice. »To smo obljubili na volitvah in na referendumu.«