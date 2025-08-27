Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

V nadaljevanju preberite:

Skoraj 700.000 zavezancev za plačilo dohodnine je tisti odstotek, za katerega lahko sami izberejo, komu bo šel, namenilo nekaj manj kot 6960 upravičencem. Daleč največ, več kot 2,4 milijona evrov, bo jeseni romalo na transakcijski račun Društva za srčno-žilne bolezni AED, ki je zbralo več kot naslednjih deset prejemnikov skupaj. Med političnimi strankami se lahko z najvišjim zneskom pohvali SDS, za donacijo Gibanju Svoboda pa se je odločilo 39 ljudi, torej manj, kot ima stranka poslancev in ministrov.