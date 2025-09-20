Prve odškodnine zaradi zastrupitev v Maximarketu

V nadaljevanju preberite:

Kot smo izvedeli in so nam to potrdili tudi v Mercatorju, je bilo v preteklih dneh že doseženih nekaj poravnav med zavarovalnico trgovca in posamezniki, ki so vložili odškodninske zahtevke zaradi zastrupitev s pijačo ali hrano v objektu Maximarket. Te so bile posledica aprilskega onesnaženja vode v interni vodovodni napeljavi. V Mercatorju so nam povedali, da so obveščeni o 51 zahtevkih, ne izključujejo pa, da se je kdo od obolelih obrnil tudi še na najemnike.