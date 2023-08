Prve poteze nove uprave RTV Slovenija

Svet zavoda je že 13. julija za predsednika uprave izvolil novinarja in urednika Zvezdana Martića, na njegov predlog pa v upravo izvolil še pravnika Andreja Trčka in direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma, a šele z izvolitvijo športnega novinarja in dosedanjega nadzornika Francija Pavšerja za delavskega direktorja je štiričlanska uprava RTV Slovenija lahko nastopila svoj štiriletni mandat. Danes se je že sestala in začela odpravljati zatečeno stanje. Kakšna so pričakovanja in napovedi?

V svojih odgovorih so člani uprave do zdaj precej enotno napovedovali, da bodo po konstituiranju uprave – Martić je kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja lahko opravljal le tekoče posle – sledili razpisi za druga delovna mesta, ki so vezana na novo organizacijo javne radiotelevizije, torej za direktorja Televizije, Radia in digitalnih vsebin, takojšnji preklic vseh nezakonitih sklepov, vključno z opomini pred odpovedjo delovnega razmerja, in konec stavke. »RTV Slovenija potrebuje reorganizacijo, ambiciozne ideje, izkoristiti moramo potencial v ljudeh in jih prebuditi iz apatije,« napoveduje Pavšer, še zadnji izvoljeni član uprave, ki je bil vesel, da so njegovi kolegi prepoznali njegove dosedanje delo – bil je sindikalist, član sveta delavcev in nadzornik –, zato je pričakovati, da bo v upravi zadolžen za kadre, socialno varnost in podobno.

Moramo izkoristiti potencial v ljudeh in jih prebuditi iz apatije, izpostavlja Franci Pavšer.

Za zdaj vsaj v strukturah RTV Slovenija večjih kadrovskih sprememb ni bilo – zamenjava se je zgodila le na mestu v. d. vodje MMC –, a se napovedujejo tudi še na MMC, kjer kot vršilec dolžnosti še vedno na mestu urednika sedi Igor Pirkovič, kot tudi na TV Slovenija. Sodeč po sporočilu v. d. direktorja TV Slovenija Uroš Urbanija zelo kmalu in morda še pred izborom novega direktorja TV Slovenija s polnim mandatom, saj naj bi Martić po njegovih navedbah včeraj proti njemu sprožil postopek izredne odpovedi. »Najbolj bizaren pa je razlog. Ker sem dolgoletni pomočnici za finance, ki je bila to v času najmanj petih direktorjev na TVS že 25 let, marca 2023 dal nekaj pooblastil. Da je stvar še bolj bizarna: Martić trdi, da tega ni dovolil Andrej Grah Whatmough,« je zapisal Urbanija.

Na RTV Slovenija glede tega postopka včeraj za komentarje niso bili dosegljivi.

Kot so do zdaj napovedovali, bo prav gotovo sledila revizija nekaterih potez iz časa, ko je Kolodvorsko vodil Grah Whatmough, ki ga je kot v. d. generalnega direktorja svet zavoda avgusta razrešil z obrazložitvijo, da je kršil omejitev tekočih poslov in s svojimi potezami škodoval zavodu, ko je kupoval grafike, zaposloval nove sodelavce, prodal delnice Eutelsata Communications in podpisal kolektivni dogovor s predsednikom sindikata delavcev radiodifuzije Tomom Zalaznikom, ki sindikatu daje skoraj nekakšen veto pri morebitnih odpovedih in sprejemanju splošnih aktov, s katerimi se delavci ne strinjajo, spremembe pa bi pomenile poslabšanje delovnopravnega položaja delavcev.

Prav tako se bo uprava v najkrajšem možnem času morala spopasti tudi s slabim finančnim stanjem hiše, za katero je predsednik uprave Martić ocenil, da v določenih mejah posluje bolj racionalno in povečuje prihodke, vendar je po njegovem opozorilu država kot ustanoviteljica tista, ki je po zakonu dolžna zagotoviti stabilno financiranje. Že desetletje se RTV-prispevek namreč ni uskladil in gotovo je mogoče pričakovati pobude v tej smeri.

Vlada lahko višino RTV-prispevka brez spremembe zakona zviša največ deset odstotkov tudi sama do 1. septembra, a glede na sedanje signale vseh vpletenih te poteze v teh okoliščinah letos ni na mizi.