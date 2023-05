Prvi air tractor, namenjen gašenju požarov, že v Sloveniji

Prvo izmed načrtovanih štirih letal tipa air tractor, namenjenih gašenju požarov, je že v Sloveniji, je danes sporočilo ministrstvo za obrambo.

To je manj kot mesec dni po sklenitvi pogodbe za nakup tovrstnih letal za gašenje iz zraka, ki sta jo obrambni minister Marjan Šarec in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin podpisala z izvršnim direktorjem podjetja Air Tractor Europe SL Rafaelom Selmom Beltránom.

Tedaj je bilo napovedano, da bosta prvi dve letali v državo prispeli pred poletjem, ko je nevarnost požarov v naravi najvišja.

Vrednost pogodbe je dobrih 23 milijonov evrov. Letos dobimo dve dvosedni letali, drugo leto še dve enosedni. Aprila so javnosti posredovali še podatek, do bo nakup skladno z razvojnim programom sofinanciran s podporo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027.

Drugo letalo v Sloveniji predvidoma junija, ostali dve prihodnje leto

Obrambno ministrstvo je danes sporočilo še, da v naslednjih tednih sledi postopek pregleda oziroma prevzema letala in vpis v slovenski register, drugo letalo pa bo v Sloveniji previdoma junija. Kot omenjeno, bosta še dve na voljo prihodnje leto. Razpon kril teh letal znaša 18 metrov, dolžina 10,9 metra, višina pa 4,9. Prostornina rezervoarja za vodo je 3028 litrov.

»Letala bodo omogočila izvidovanje in takojšnjo reakcijo ob zaznavanju požara, kar bo močno zmanjšalo možnost razvoja požara v naravi v večjem obsegu. Podpora gašenju iz zraka bo kot prva tovrstna namenska enota pri nas organizirana kot posebna notranja organizacijska enota v okviru Uprave za zaščito in reševanje (URSZR). Do umestitve enote z delovnimi mesti pilotov v državni upravi v URSZR bodo letala upravljali za ta namen usposobljeni piloti Slovenske vojske oziroma zainteresirani piloti, zaposleni v državni upravi, in sicer skladno s kriteriji proizvajalca,« so že ob podpisu pogodbe napovedali na ministrstvu.

Letala bodo imela stalno lokacijo na enem od operativnih letališč (Brnik ali letališče Cerklje ob Krki). Med požarno sezono oziroma večjimi aktivnostmi pa se bodo nahajala na najbližjem primernem letališču za izvajanje naloge, na primer na Krasu.