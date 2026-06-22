Prvi center za glive v Sloveniji

V Semiču za prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra za glive v Sloveniji, v katerem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati. Del centra bo namreč tudi razstava 80 liofiliziranih gliv, je za STA povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda.

Kot je dejala, Slovenija takšnega centra še nima, si ga pa zasluži, posebej ker gre za zelo razvejeno področje. »30 odstotkov vseh rastlin na planetu Zemlja je namreč tako ali drugače povezanih z glivami. Te niso pomembne zgolj za prehrano, ampak tudi za kmetijstvo, medicino in druga področja,« je povedala.

Ureditev centra je del širšega projekta, v katerega sta poleg Belokranjskega gobarskega društva vključena še Občina Semič kot vodilna partnerica in podjetje Fungalist. Njegov namen je izobraževati o glivah in njihovi uporabi ter pomenu ohranjanja narave nasploh.

Center bodo predvidoma februarja prihodnje leto uredili v Muzejski hiši v Semiču. Vključen bo v obstoječo stalno razstavo Narava Bele krajine. V njem si bo mogoče ogledati 80 liofiliziranih gliv, ki jih je Mikološka zveza Slovenije predpisala za pridobitev naziva determinator pripravnik. V njem bodo pripravljali tudi različne delavnice ter izobraževanja in predstavitve.

InnoRenew CoE glive FOTO: European Union 2025

Center ne bo zanimiv le za tiste, ki redno nabirajo in uživajo gobe, ampak tudi širše, meni Konda. »Zanimiv bo za vse ljubitelje narave, mlajše in starejše, pa tudi turiste. Ozaveščal bo o pomenu gliv za naš planet, spodbujal trajnostno ravnanje z naravnimi viri in lokalno samooskrbo ter ohranjal dediščino. Hkrati bo to edinstvena turistična atrakcija in priložnost za izobraževanje obiskovalcev tudi o spoštljivem odnosu do narave, predvsem na področju zaščite in varovanja gliv,« je še dodala.

V okviru projekta so že izvedli nekatere strokovne delavnice, še več jih načrtujejo. Gobarsko društvo je izdalo tudi knjigo Življenje s predniki: občutimo veličino vaške dediščine (na primeru Osojnika), ki jo bodo skupaj s projektom danes zvečer predstavili na novinarski konferenci v vaškem središču na Osojniku pri Semiču.

Celotni projekt je vreden 172.000 evrov, od česar bo 80 odstotkov sofinancirala EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prek LAS Dolenjska in Bela krajina.