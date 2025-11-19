Prvi dan predčasno glasovalo 9308 volivcev

Na prvem dnevu predčasnega glasovanja (v torek, 18. novembra) za zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je svoj glas oddalo 9308 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev, kažejo podatki okrajnih volilnih komisij.

Za primerjavo: pri prejšnjem zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 6642 volivcev (0,39 %), v treh dneh skupaj pa 23.102 volivcev (1,36 %).

Na posvetovalnih referendumih junija 2024 je prvi dan predčasno glasovalo 18.769 volivcev (1,2 %), skupaj v vseh treh dneh pa 58.981 volivcev (3,7 %).

Pri referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je v treh dneh predčasno glasovalo 66.341 volivcev (3,91 %), končna udeležba pa je znašala 41,83 odstotka.

Predčasno glasovanje poteka še danes in jutri, od 7. do 19. ure, na 98 voliščih po državi. Volivci morajo za glasovanje predložiti osebni dokument.

Danes se izteče rok za:

oddajo vloge za glasovanje na t. i. omnia volišču,

volivce s stalnim prebivališčem v tujini,

oddajo vloge za glasovanje na domu zaradi bolezni ali nezmožnosti prihoda na volišče.

Glasovanje na referendumu bo sicer potekalo v nedeljo, 23. novembra, od 7. do 19. ure na 2971 rednih voliščih ter 88 omnia voliščih.

Po podatkih notranjega ministrstva je v volilnih imenikih vpisanih 1.696.025 volilnih upravičencev, od tega 1.582.914 s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 113.111 izseljencev.