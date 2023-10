Prvi, ki je dokazoval pomorsko identiteto naroda

Svoje raziskovalno delo je sprva namenil zgodovini Pirana in obalnega dela Istre, vključno s solinami, ribištvom in ladjedelništvom, pozneje pa se je celovito posvetil raziskovanju slovenske pomorske zgodovine, ki jo je hkrati tudi utemeljil. Dr. Miroslav Pahor (1922–1981) je bil prvi in dolgoletni ravnatelj Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, kjer so pred dnevi predstavili monografiji z njegovimi zbranimi prispevki.

»Gre za prvi publikaciji, ki združujeta delo, življenje in misli pomembnega intelektualca, zgodovinarja, raziskovalca, tudi zbiratelja, predvsem pa muzealca Miroslava Pahorja,« je ob predstavitvi obeh del, ki sta izšli pri Založbi Univerze na Primorskem, poudaril sedanji direktor piranskega pomorskega muzeja Franco Juri.

S čim vse se je ukvarjal Miroslav Pahor in kaj ga je pri tem vodilo? Kako ga vidita avtorja novih monografij, ki predstavljata zbor in izbor njegovih strokovnih člankov na temo pomorstva?